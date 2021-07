Pointé du doigt après la difficile saison de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo peut compter sur le soutien de David Trezeguet. Une page s’est tournée pour David Trezeguet. Ambassadeur de la Juventus Turin depuis 2018, l’ancien buteur a en effet décidé de quitter ses fonctions, souhaitant se rapprocher du terrain, que ce soit dans un rôle d’entraîneur ou de directeur sportif.

Interrogé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, le champion du monde 1998 en a profité pour prendre la défense de Cristiano Ronaldo, dont la présence à la Juventus est remise en cause par certains. La faute aux récents résultats de la Vieille Dame, éliminée dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions et seulement quatrième en Serie A.

« La meilleure chose a été de prendre Cristiano Ronaldo. Personne ne s’attendait à ce que CR7 débarque dans un club qui a toujours fait attention à son budget, a-t-il expliqué. Bien sûr, il y a eu quelques problèmes avec des coéquipiers. Ça s’est vu. Mais il a marqué 100 buts. Il y a des joueurs qui vous font gagner, et vous ne pouvez pas les avoir contre vous. Ronaldo vous fait gagner, Dybala aussi. Les autres, avec tout le respect que j’ai pour eux, moins. »

