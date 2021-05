Hier, au lendemain de la lourde défaite de la Juventus Turin, à domicile, face à l’AC Milan (0-3), la presse italienne ne donne pas cher de la peau d’Andrea Pirlo. Selon La Stampa, le technicien de la Vieille Dame pourrait même être débarqué dans les prochaines heures. Le nom de Zinédine Zidane est évoqué pour la saison prochaine. Andrea Pirlo n’a pas du apprécier les Unes de la presse italienne hier. Pas même ses gros titres. Battu et humilié par l’AC Milan (0-3), dimanche soir, à l’Allianz Stadium, l’entraîneur de la Juventus Turin n’est pas épargné pas les critiques. Au point que le quotidien Tuttosport lui dit d’ores et déjà « adieu », comme si son sort était scellé. La question serait désormais simplement de savoir quand l’ancien milieu de terrain quittera le banc turinois.



ZIDANE EST PISTÉ POUR LA SAISON PROCHAINE

Cinquièmes et conscients qu’une qualification à la prochaine édition de la Ligue des champions se complique sérieusement, les dirigeants piémontais doivent désormais trancher : changer d’entraîneur dès maintenant pour tenter de réveiller les troupes en vue des trois derniers matches, ou attendre la fin de saison. Selon le quotidien généraliste La Stampa, basé à Turin et toujours au courant des affaires de la Juve, Pirlo pourrait être débarqué dans les prochaines heures. Igor Tudor, actuellement dans le staff, serait en pole position pour lui succéder dès mercredi face à Sassuolo.

Une fois cette saison catastrophique terminée, l’heure des grands changements aura probablement sonné pour la Juve. Toujours d’après La Stampa, le retour de Massimiliano Allegri sur le banc est une possibilité. «Mais le Real Madrid l’a bloqué en cas de départ de Zinédine Zidane», peut-on lire dans les colonnes du quotidien. Résultat, c’est bien l’actuel entraîneur madrilène, ancienne gloire de la Vieille Dame, qui pourrait faire son come-back cet été. Le nom de Gian Piero Gasperini (Atalanta Bergame) est également évoqué. n

Articles similaires