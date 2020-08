C’est une bonne nouvelle pour la Juventus. Et, par ricochet, une moins bonne pour l’Olympique Lyonnais, qui s’apprête à affronter la Vieille Dame vendredi en huitième de finale retour de Ligue des champiuons (1-0 à l’aller).

Incertain pour la rencontre, Paulo Dybala, probablement le meilleur joueur des Bianconeri cette saison, se remet plus rapidement que prévu de sa blessure à la cuisse gauche. Sauf rechute, il devrait donc être présent au coup d’envoi vendredi soir.

« La douleur est rapidement passée et la petite lésion a ouvert la porte à un retour express, peut-on lire dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport du jour (…) Le corps de Dybala a très bien réagi aux soins et les médecins ont donné, samedi, leur aval pour que le joueur retourne travailler sur le terrain. » Ainsi, dimanche, le numéro 10 argentin a poursuivi sa phase de récupération, avec en prime une partie athlétique. Si ses coéquipiers ont bénéficié d’un jour de repos hier, Dybala, lui, pourrait les retrouver aujourd’hui lors de l’entraînement collectif. De quoi faire grandir l’optimisme côté Juve. n

