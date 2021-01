La Juventus Turin pourrait utiliser Cristiano Ronaldo pour obtenir la signature d’un champion du monde l’été prochain. Mino Raiola a récemment mis le feu aux poudres en ouvrant en grand les portes d’un départ de Paul Pogba de Manchester United. De son côté, comme vous le savez, Zinedine Zidane fait du pied au Français depuis déjà un an et demi. Mais il pourrait de nouveau être déçu. En effet, la tendance est actuellement à un retour en Italie l’été prochain pour le champion du monde 2018, pour un transfert qui pourrait être retentissant.



Vers un échange entre Pogba et Ronaldo ?

En effet, il pourrait s’inscrire dans le cadre d’un échange avec Cristiano Ronaldo, selon The Independant. La Juventus Turin serait intéressée pour récupérer le milieu de terrain tricolore et pourrait ouvrir la porte au quintuple Ballon d’Or que les Red Devils rêveraient de récupérer. Les Bianconeri pourraient trouver là une opportunité unique de laisser partir l’attaquant de 35 ans dont le salaire de 32 millions d’euros par an pèse sur les finances dans ce contexte économique compliqué.

Toujours selon la source anglaise, Pogba serait pour sa part favorable à un retour en Serie A. Pour y parvenir, il serait même disposé à faire un effort financier en baissant son salaire. Evidemment, une telle opération ne pourra pas intervenir dès cet hiver. Reste à savoir si toutes les parties parviendront à se mettre d’accord. Et si d’ici là, Zidane et le Real reviendront à la charge du Français et seront capables de perturber ce plan.

Mesut Özil sera fixé sur son avenir à Arsenal à la fin du mercato hivernal

Mesut Özil n’a plus joué avec Arsenal depuis mars 2020. En fin de contrat en juin, l’international allemand (32 ans, 92 sélections, 23 buts) sera fixé sur son avenir à la fin du mercato hivernal, dont la clôture est programmée le 1er février. Interrogé sur un retour potentiel du meneur de jeu, Mikel Arteta a indiqué en conférence de presse : « Nous verrons ce qui se passera dans le mercato et nous évaluerons cela à la fin. »

L’entraîneur d’Arsenal a également déclaré que le club ne chercherait pas à écourter les contrats des joueurs qui ne sont pas utilisés. « Il faut respecter les contrats des joueurs. Ce que vous pouvez faire, c’est simplement essayer d’être ouvert avec eux, leur dire vos intentions, le rôle qu’ils ont dans l’équipe et pourquoi. »

Il ajoutera qu’« ils ont le droit de prendre la décision dans leur vie parce qu’ils ont un contrat ici. Certains aimeraient partir parce qu’ils ne jouent pas et d’autres aimeraient rester. C’est quelque chose que nous ne pouvons pas décider par nous-mêmes. » Arsenal réalise l’un des pires débuts de saison de son histoire. Les Gunners sont treizièmes de Premier League après 16 journées. Ils affrontaient West Bromwich Albion hier soir (21 heures) à l’heure où nous mettions sous presse.