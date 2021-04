Sous contrat jusqu’en 2022, et alors qu’il traverse une période difficile avec la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo semble se rapprocher du départ lors du prochain mercato. Selon La Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame, qui songerait à un retour de Massimiliano Allegri sur le banc, pourrait se séparer de son quintuple Ballon d’Or.

347 minutes. Voilà une donnée qui obstine probablement Cristiano Ronaldo, toujours très attentif à ses statistiques et son rendement. Pas vraiment dans la meilleure de sa forme, tant morale que physique, l’attaquant de la Juventus Turin n’a plus trouvé le chemin depuis 347 minutes. Une première depuis 2017. Bougon, nerveux, CR7 aurait-il déjà la tête ailleurs ? Selon La Gazzetta dello Sport, un départ n’est en tout cas pas à exclure l’été prochain.

UNITED À L’AFFÛT ?

Le quotidien italien, qui parle d’un possible retour de Massimiliano Allegri sur le banc, explique que Ronaldo est sur la «sellette». «Cristiano n’a jamais aussi éloigné de la Juve qu’en ce moment», peut-on lire dans les colonnes du média transalpin, précisant que le nouveau cycle de la Vieille Dame pourrait se reposer sur Paulo Dybala, «sacrifié» depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Il y a quelques jours, un intérêt de Manchester United était d’ailleurs évoqué pour le quintuple Ballon d’Or.

Pour l’heure, la Juve est focalisée sur sa fin de saison. L’objectif (au rabais) est clair : une qualification en Ligue des champions. Ce qui est encore loin d’être gagné. Et s’il venait à être manqué ? Les conséquences pourraient être énormes et personne ne serait probablement épargné. Même quand on s’appelle Cristiano Ronaldo.