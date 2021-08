Si la non-titularisation de Cristiano Ronaldo, dimanche pour l’ouverture de la Serie A sur le terrain d’Udinese (2-2), a relancé la question de l’avenir du quintuple Ballon d’Or, Massimiliano Allegri a indiqué qu’il s’agissait de son choix. Pour sa part, Pavel Nedved, le vice-président des Bianconeri, a « confirmé que Cristiano Ronaldo restera à la Juventus cette saison ». Cristiano Ronaldo a failli ouvrir son compteur buts dimanche lors des arrêts de jeu du match Udinese-Juventus (2-2). Outre cette action polémique, c’est l’avenir de l’international portugais qui a beaucoup fait parler en Italie. Alors que le quintuple Ballon d’Or n’a pas été titularisé pour cette première journée de Serie A, Sky Italia et Fabrizio Romano, le journaliste spécialisé du mercato, ont indiqué que le joueur de 36 ans envisageait un départ dans les toutes dernières heures du mercato.



Il devrait aller au bout de son contrat

Une version démentie après la rencontre par Massimiliano Allegri, le nouvel entraîneur des Bianconeri. « Cristiano Ronaldo se sent bien. Je lui ai parlé avant le match, et je lui ai expliqué qu’il allait démarrer sur le banc. Il s’est rendu disponible et a bien joué lorsqu’il est entré sur le terrain », a expliqué le technicien italien, qui était déjà allé dans ce sens samedi dernier, déclarant : « A moi, Ronaldo a dit qu’il restait, clarifions ainsi ce point ». Pavel Nedved, le vice-président de la Vieille Dame, s’est également montré ferme sur ce dossier dimanche. « Nous ne devons pas créer des histoires sensationnalistes sans fondement. Cela a été une décision commune prise avec le joueur. En début de saison, il n’est naturellement pas au top physiquement. Pour le moment, le coach essaie d’utiliser la meilleure équipe possible. Je peux absolument confirmer que Ronaldo restera à la Juventus cette saison », a conclu le Ballon d’Or 2003.

