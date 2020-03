Face à l’Inter Milan (2-0), l’attaquant portugais a disputé le 1000e match de sa carrière professionnelle. Insatiable, devrait encore pulvériser quelques records dans les années à venir. Son dernier en date s’apparente plus au franchissement d’une barre symbolique inéluctable pour un joueur finalement programmé à atteindre des sommets toujours plus élevés. De quoi pousser la Vieille Dame à lui rendre un joli hommage.

Dimanche soir, la Juventus accueillait l’Inter Milan dans le cadre de la 26e journée de Serie A. Une rencontre décisive pour la course à la première place, entre deux équipes candidates au titre. Finalement, c’est bien la Vieille Dame qui s’est imposée sur le score de 2-0 grâce à des réalisations d’Aaron Ramsey et de Paulo Dybala. Titulaire au coup d’envoi, Cristiano Ronaldo n’a pas marqué, même si un événement particulier avait lieu pour lui.

En effet, l’attaquant portugais disputait le 1000e match de sa carrière professionnelle. Il a ainsi effectué 164 rencontres avec la sélection portugaise (99 buts), 31 rencontres avec son club formateur du Sporting CP (5 buts), 292 rencontres avec Manchester United (118 buts), 438 rencontres avec le Real Madrid (451 buts) et 75 rencontres avec la Juventus (53 buts). Petite

anecdote : le premier match de sa carrière fut face à … l’Inter Milan !



Ronaldo-Messi, l’ère des statistiques

Cristiano Ronaldo a inscrit le 22 février dernier son 725e but pour son 999e match en professionnel. Suffisant pour dépasser Lionel Messi ? C’était sur la pelouse de la SPAL, inscrivant le premier des deux buts de la Juventus (1-2). Le rendement de CR7 est tout bonnement affolant depuis le début de l’année 2020. Et ce but est plutôt symbolique puisqu’il s’agissait du match avant le millième de Ronaldo dans sa carrière professionnelle – le Portugais portant son total à 725 réalisations. Avec ces chiffres vertigineux, Cristiano Ronaldo affiche donc un ratio de 0,73 buts/match. Mais ce n’est toutefois pas suffisant pour supplanter Lionel Messi. Car le natif de Rosario carbure avec une moyenne de 0,82 buts/match (696 buts en 852 matchs) depuis le début de sa carrière professionnelle. Des chiffres qui ne seront peut-être jamais égalés dans l’histoire du sport roi, à moins que les ambitieux Kylian Mbappé ou Erling Haaland ne repoussent leurs limites… n

