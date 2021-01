En inscrivant un doublé dimanche soir lors de la victoire de la Juventus face à l’Udinese (4-0), Cristiano Ronaldo a dépassé le total de buts de Pelé. Le Portugais n’est plus très loin du meilleur buteur de l’histoire du football. Les temps sont durs pour les statistiques du Roi Pelé. Dimanche, la légende brésilienne a été dépassée par Cristiano Ronaldo après le doublé du Portugais lors de la victoire de la Juventus face à Udinese (4-0). Deux réalisations qui lui permettent de porter à 758 son total de buts en carrière et de dépasser d’une longueur le Brésilien (757). CR7 devient ainsi le deuxième meilleur buteur de tous les temps derrière Josef Bican (805), ancien joueur autrichien puis tchécoslovaque qui a réalisé cette performance entre 1931 et 1955. Ce total comprend tous les buts inscrits en clubs (Sporting, Manchester United, Real Madrid et Juventus) comme en sélection (Portugal). La première place de tous les temps apparaît très largement dans les cordes de Ronaldo, en grande forme cette saison avec 18 buts en 15 matchs toutes compétitions confondes avec la Vieille Dame.



Santos part d’ « ostracisme »

La semaine dernière, Lionel Messi a détrôné Pelé en devenant le détenteur du record du plus grand nombre de buts inscrits pour un seul club. L’Argentin en compte 644 avec le Barça, soit un de plus que Pelé avec Santos. Mais cette performance du sextuple Ballon d’Or a aussitôt été contestée par le club paulista.

« Pelé a marqué 1.091 buts pour Santos. Dans les comptes de la presse spécialisée, le Roi du football a marqué 643 buts en compétition et les 448 buts marqués en matches et compétitions amicales ont été ostracisés, comme s’ils avaient moins de valeur », cingle Fernando Ribeiro, présenté comme un des membres de l’Association des chercheurs et historiens du Santos FC.

Selon le décompte des historiens de l’équipe brésilienne, Ronaldo est encore loin du « Roi ».

