Alors qu’il semblait se résigner à une quatrième saison du côté de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo reste plus que jamais concerné par un départ, entre un Real Madrid ouvert à son retour et un Manchester City contacté par son agent Jorge Mendes.

Et si le mercato estival 2021 devenait le mercato le plus fou de l’histoire ? Après le départ de Lionel Messi du FC Barcelone, véritablement tremblement de terre, on pourrait encore assister dans les prochains jours à un autre transfert retentissant concernant un multiple vainqueur du Ballon d’Or. Vous l’aurez reconnu, il s’agit de Cristiano Ronaldo. Le Portugais, âgé de 36 ans, vit un été bien plus agité que prévu. Il n’aurait pas été insensible au Paris Saint-Germain si le club de la capitale avait bougé, après trois saisons passées du côté de la Juventus Turin. Malgré le discours rassurant tenu du côté de Turin sur la capacité à conserver Ronaldo, tout n’est pas si rose et l’attaquant a bien envisagé un départ.



L’étonnante piste Manchester City

Avec la piste Real Madrid en tête. D’ailleurs, elle existe toujours selon les informations de l’émission El Chiringuito de Jugones, puisque Carlo Ancelotti serait favorable à un retour. L’entraîneur italien, qui a succédé à Zinedine Zidane sur le banc de touche, aurait même déjà appelé l’entourage du joueur pour faire passer le message. De là à imaginer une tentative réelle du Real Madrid ?

Autre preuve que l’avenir du Portugais est toujours en question, la Une du Corriere dello Sport annonce carrément qu’il s’offre à Manchester City. Le quotidien italien l’annonce, l’agent Jorge Mendes est en Angleterre pour trouver une porte de sortie à son poulain et l’aurait donc suggéré au City de Guardiola, qui se cherche un attaquant et patine dans le dossier Harry Kane. Plus que jamais, un départ de Cristiano Ronaldo pourrait devenir concret d’ici le 31 août.



Recalé par le Real ?

Par ailleurs, selon les informations de Marca, le Real Madrid a en réalité décidé de ne pas s’intéresser davantage à Cristiano Ronaldo. Celui qui avait rejoint la Maison Blanche en 2009 et qui l’avait quittée en 2018 ne fera pas son retour. Il ne rentre pas dans le plan prévu par Florentino Pérez, obnubilé par Kylian Mbappé et qui ne fera pas de folie cet été alors que les clubs de Liga sont dans le rouge.

Pour le Real, Cristiano Ronaldo fait partie du passé, et ne peut plus représenter l’avenir à 36 ans. Recalé par son ancien club, le Portugais n’a plus beaucoup d’options sur ce marché 2021, puisqu’il n’est pas non plus considéré comme une priorité pour Manchester City et le PSG…

