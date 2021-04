Muet depuis trois rencontres, absent contre l’Atalanta, Cristiano Ronaldo traverse une mauvaise période à la Juventus Turin, qui aurait pourtant bien besoin des buts de sa star. Une nouvelle fois, la Juventus Turin a fait la mauvaise opération du week-end en Italie, en attendant les résultats de Naples et de la Lazio, deux équipes qui pourraient mettre en péril une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, qui jouaient hier à l’heure où nous mettions sous presse. Vous savez, la compétition que la Juventus voulait quitter il y a une semaine. Juste retour de bâton ? La Vieille Dame cherche à l’éviter et tout autre scénario qu’une place parmi les 4 premiers serait une véritable catastrophe. D’autant qu’elle compte dans ses rangs Cristiano Ronaldo, certes vieillissant (36 ans) mais meilleur buteur de Serie A (avec 25 réalisations). Le problème, c’est que le Portugais traîne la patte en ce moment. Il n’a plus marqué depuis le 7 avril dernier, lors du match en retard gagné face à Naples. Il a échoué face au Genoa et Parme à domicile et ce week-end sur la pelouse de la Fiorentina. Il avait aussi raté un déplacement très important à l’Atalanta après avoir ressenti une gêne à l’entraînement. Mais son absence face à un adversaire direct (match que la Juve avait perdu 1-0) avait fait grincer quelques dents.

Il se rapproche de son record d’inefficacité

Cela fait désormais 347 minutes consécutives que Cristiano Ronaldo n’a pas marqué, et il se rapproche de son record à la Juve, qui était de 359 minutes, lors de sa première saison en 2018-2019. Face à la Fiorentina dimanche, il a presque tout raté et est jugé par La Gazzetta dello Sport comme le plus mauvais joueur de la Juve sur la pelouse. Sa nervosité est palpable et n’importe quel autre joueur aurait été remplacé. Mais il est Cristiano Ronaldo, et cela rend les choses plus compliquées. Logiquement intouchable, le Portugais ne parvient pourtant pas à aider une Vieille Dame en grande difficulté ces derniers temps (3 victoires lors des 7 dernières rencontres). Elle se demandait aussi comment continuer à payer le salaire de CR7 (31 M€) en ces temps de pandémie. Alors imaginez sans Ligue des Champions et la manne financière qu’elle apporte… Le sprint final en Serie A et le classement final de la Juventus apporteront des réponses claires quant au futur de Cristiano Ronaldo. n

Articles similaires