La Serie A risque d’échapper à la Juventus cette saison. Avec 12 points de retard à 8 matches de la fin, la Vieille Dame devrait laisser le Scudetto à l’Inter. Un déplacement difficile l’attend aujourd’hui (14h) sur la pelouse de l’Atalanta et Cristiano Ronaldo ne sera pas disponible. C’est ce qu’a révélé Andrea Pirlo ce hier en conférence de presse d’avant-match. Le Portugais s’est blessé le week-end passé et n’est toujours pas remis.

«Cristiano Ronaldo ne sera pas disponible dimanche. Au cours de ces derniers jours, il n’a pas été en mesure de se remettre de son problème au fléchisseur subi après le match de dimanche dernier contre le Genoa. Il n’a pas été capable de se pousser comme il l’entendait cette semaine, il aurait pris trop de risques. Nous avons décidé de le laisser à Turin pour se reposer et nous allons essayer de le faire revenir pour le match de mercredi contre Parme» a assuré le coach turinois.

