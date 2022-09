Par : Nadir Kadi

Condamné en première instance suite à plusieurs accusations de diffamation, l’ancien militaire Mohamed Azouz Benhalima, extradé d’Espagne durant le mois de mars dernier, a bénéficié hier d’une relative réduction de peine. Le verdict de la chambre pénale près la cour d’Alger a, en effet, réduit la principale sanction dans ce dossier de 8 à 6 ans de prison ferme. Les charges retenues par la justice concernent, pour rappel, des prises de parole de l’accusé sur les réseaux sociaux alors qu’il était à l’étranger. Le dossier d’accusations cite la diffusion de «fausses» informations à caractère «diffamatoire » et « attentatoire à la vie privée des personnes » en plus d’atteintes à « l’intérêt suprême du pays».

En effet, « affaire » qui s’ajoute aux autres accusations tout aussi lourdes d’appartenance à l’organisation terroriste Rachad. Le dossier des « diffamations » a pour sa part été jugé la première fois par le tribunal de Bir Mourad Raïs au cours du mois de juin dernier. Les audiences mettent alors en avant trois accusations ayant abouti à des peines de 8 ans, 5 ans et 3 ans de prison. Des sanctions que le traitement en appel du dossier, fin août, puis le verdict annoncé hier, ont finalement réduit à 6 ans, 3 ans et 3 ans de prison ferme. Ainsi, concernant la première accusation, à savoir des « diffamations » mais surtout des propos portant atteinte à l’intérêt suprême du pays, l’accusé Benhalima s’était contenté de nier les faits, notamment lors de l’audience du 28 août dernier, déclarant : «Comment puis-je attenter à l’intérêt de l’Etat ?» Ajoutant plus loin, selon le journal El Watan, à propos des personnes diffamées : «Je ne sais même pas de quelle vidéo vous parlez. Je ne connais aucune de ces personnes. On parle même d’un conseiller du ministre de la Justice ». Le verdict final pour ce dossier précis est passé hier de 8 à 6 ans de prison.

L’accusé, qui a nié les faits reprochés, s’est présenté aux juges comme un « lanceur d’alerte ». Mohamed Azouz Benhalima s’est par ailleurs dit victime de manipulation. Ainsi la deuxième accusation de « diffamation » retenu contre lui aurait été fabriqué de toutes pièces selon son avocat.

Quant à la troisième accusation pour « diffamation », elle concerne une « vidéo » dans laquelle M. A. Benhalima implique nommément un agent de police dans une affaire de corruption, sans toutefois apporter de preuve irréfutable. En ce sens, l’accusé s’est défendu en expliquant qu’il avait repris une « information » sans la vérifier : «cette vidéo n’était pas mon objectif. Je l’ai trouvée sur les réseaux sociaux et j’en ai fait un live. Je ne l’ai pas piratée. J’ai repris les informations qu’elle comportait ». Une ligne de défense qui n’a visiblement pas convaincu les juges. Ces derniers ont conservé hier dans leur verdict, la peine initialement prononcée par le tribunal de Bir Mourad Raïs, à savoir « 3 ans de prison ferme ». n

