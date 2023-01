Par Sihem Bounabi

Aujourd’hui 2 janvier devrait débuter, au pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed, le procès pour corruption de plusieurs hauts responsables dont l’ex-PDG de la Société nationale de transport maritime de passagers «Algérie Ferries», après avoir été reporté jeudi dernier à la demande des avocats

Plusieurs hauts responsables de la compagnie maritime nationale, dont Kamel Issad, PDG de la Société nationale de transport maritime de passagers Algérie Ferries, le vice-président d’Algérie Ferries, le chef du département informatique, le directeur commercial et le chef d’escale à Alger sont poursuivis pour «dilapidation délibérée», «utilisation illicite des biens et des fonds publics», «abus de fonctions» et «enrichissement illicite».

Pour rappel, l’ex-PDG d’Algérie Ferries Kamel Issad et son chef d’escale à Alger avaient été limogés début juin en raison d’un «comportement portant atteinte à l’image de l’Algérie et aux intérêts des citoyens». Le 10 juin dernier, les deux responsables limogés ainsi que cinq autres faisaient l’objet d’une enquête «pour des faits de corruption ayant porté atteinte aux citoyens et à la Société nationale de transport maritime», selon un communiqué du ministère de la Justice. Les deux hommes ainsi que le directeur commercial de la compagnie avaient été placés en détention provisoire dans le cadre de l’enquête.

Le vice-président d’Algérie Ferries et le chef du département informatique ont été quant à eux placés sous contrôle judiciaire. Les poursuites judiciaires ont été entamées après que plusieurs scandales ont éclaboussé la compagnie maritime nationale, dont l’affaire de deux navires d’Algérie qui ont assuré deux traversées quasi-vide malgré les fortes demandes.

Il s’agit du navire Badji Mokhtar qui a transporté uniquement 72 passagers et 25 véhicules entre Marseille et Alger, alors qu’il a une capacité de 1 800 passagers et plus de 600 voitures bien qu’un grand nombre de passagers souhaitaient obtenir des places. Il s’agit aussi de la traversée quasi vide du navire Tassili II au départ de Skikda vers Marseille, pour avoir transporté seulement 39 voyageurs et 21 véhicules bien que sa capacité peut aller jusqu’ à 1 300 passagers et plus de 300 véhicules.

Les investigations menées par le pôle pénal national, économique et financier ont dévoilé que ces deux opérations de navire quasi vide ont été orchestrées avec la complicité des responsables d’Algérie Ferries qui ont abusé de leur fonction notamment à travers l’utilisation délibérée de fausses réservations virtuelles au niveau du système automatisé au niveau central pour empêcher les passagers d’Algérie ferries de se procurer des billets. <

Articles similaires