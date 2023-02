Par NAZIM B

L’islamologue Saïd Djabelkheir a été innocenté, hier, 1er février 2023 par la chambre pénale de la Cour d’Alger où a eu lieu son procès en appel.

En première instance, tenue le 22 avril 2021, le tribunal de Sidi M’hamed a condamné le chercheur à une peine de 3 ans de prison ferme et une amende de 50 000 DA.

Saïd Djabelkhir a été poursuivi pour « offense à l’Islam », « dénigrement du dogme » et « des préceptes de l’islam » en vertu de l’article 144 bis du Code pénal algérien sanctionnant le blasphème.

La poursuite du chercheur faisait suite à une plainte contre lui déposée par un enseignant exerçant au niveau de l’université de Sid Bel Abbes.

« Cette décision de relaxe est une victoire pour la liberté de penser en Algérie et ailleurs », a-t-il déclaré à l’annonce du verdict, estimant que « cette décision est également une preuve de plus que la pensée ne se discute pas dans les tribunaux ».

Son avocate, Fetta Sadat, avait affirmé, lors du procès en première instance que Djabelkhir « en sa qualité d’érudit a osé user du savoir et de la connaissance pour approcher le religieux loin d’un esprit rigide, étriqué et sclérosé », estimant que « cette affaire nous interpelle, parce qu’elle pose avec acuité la lancinante question de liberté de conscience, et de la libre pensée et de la liberté tout court ».

Pour l’avocate, l’affaire « pose surtout l’urgence de l’abrogation des dispositions juridiques liberticides, à l’instar de l’article 144 bis du code pénal, sur la base duquel Djabelkhir a été jugé et condamné».

Pour sa part, le chercheur en sociologie politique, Houari Addi, a considéré que «s’il faut réfuter Saïd Djabelkhir, c’est par le débat académique», ajoutant que « c’est le temps qui finit par infirmer ou confirmer les résultats du moujtahid et non le tribunal ». n

