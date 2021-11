Envoyé en prison en mars 2020 suite à l’utilisation de faux passeports au Paraguay, la légende du football brésilien Ronaldinho avait été libérée un mois plus tard. Connaissant notamment certaines dettes, le vainqueur de la Coupe du monde 2022 est de nouveau englué dans une drôle de situation. Comme le rapporte certains médias brésiliens comme le Diario do Nordeste et comme l’a révélé Extra, l’ancien joueur du PSG, du FC Barcelone et de l’AC Milan a été convoqué par la justice brésilienne pour payer sa dette envers son ex-fiancée Priscilla Coelho.

Appelé le 11 novembre dernier, alors que les huissiers ont tenté à maintes reprises de le retrouver, Ronaldinho a jusqu’au 1er décembre pour répondre à ses obligations. S’il ne verse pas sa pension à son ancienne compagne, l’ancien Parisien, que l’on a vu récemment au Parc des Princes lors de PSG-Leipzig, verrait ainsi ses biens être saisis et il devrait faire un nouveau passage par la case prison. «S’il veut annuler cette décision, il doit saisir la procédure principale. C’est ce qui a accordé cette pension alimentaire provisoire. Maintenant, c’est soit payer, soit payer» a notamment expliqué l’avocat de Priscilla Coelho, Bruno Medrado.

