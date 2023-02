Le directeur des Affaires civiles et du Sceau de l’Etat au ministère de la Justice, Mohamed Ali Saleh a affirmé samedi à Alger que la profession d’avocat sera renforcée par la révision prochaine de son statut. «La profession d’avocat sera renforcée par la révision de son statut, comme l’a ordonnée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a donné récemment des instructions au ministre de la Justice», a indiqué M. Ali Saleh qui représentait le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à la cérémonie de sortie d’une nouvelle promotion d’avocats de l’Organisation des avocats de Blida, baptisée du nom de l’avocat-martyr Ali Boumendjel. Le même responsable a rappelé que la Constitution de 2020 assure aux avocats des garanties juridiques les protégeant de toute pression, ainsi que la liberté d’exercer leur métier dans le cadre de la loi.

Le représentant du ministre de la Justice a également affirmé que l’avocat était «un partenaire important pour établir la justice et jeter les bases de l’Etat de droit», ajoutant que les procès équitables et l’application de la loi étaient «le fruit d’efforts conjoints entre plusieurs parties, dont les magistrats et les avocats».

M. Ali Saleh a appelé, à cette occasion, les nouveaux avocats à être à la hauteur des engagements qui leur incombent à travers «la persévérance, la formation, l’éthique et la bravoure». La cérémonie de sortie de promotion, qui compte 445 stagiaires ayant reçu une formation de deux ans, a été organisée au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger). Elle a été marquée par l’organisation d’un concours des dix meilleures plaidoiries parmi les 10 premiers lauréats de cette promotion, outre la remise de distinctions à des personnalités dans le domaine juridique. <

