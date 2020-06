C’est aujourd’hui qu’aura lieu le procès du militant politique Karim Tabbou, en détention à la prison de Koléa. Le dernier report remonte au 1er juin, quand les avocats de Tabbou avaient refusé de plaider à distance.

Ces derniers ont évoqué l’impossibilité de tenir ce procès dans les conditions actuelles de confinement sanitaire, ajoutant que le collectif de la défense refuse que le procès se déroule par visioconférence. Le collectif aura-t-il la même attitude pour le rendez-vous d’aujourd’hui, alors que le procès a déjà été renvoyé deux fois auparavant, à savoir les 6 et 27 avril dernier.

A la veille de ce rendez-vous du 1er juin, c’est le comité «Sauvons Karim Tabbou» qui est monté au créneau pour dénoncer «les poursuites judiciaires à l’encontre de Karim Tabbou» en détention depuis plusieurs mois tout en s’indignant que le militant soit jugé dans deux procès pour «les mêmes faits». «Nous rappelons qu’il est «poursuivi dans deux affaires» pour les mêmes chefs d’inculpation en contradiction avec les conventions internationales et le code de procédures pénales qui stipule, souligne le comité, que «toute personne ne peut être poursuivie, jugée ou punie, deux fois, à raison des mêmes faits, même pris sous une qualification différente».

«Déjà condamné le 24 mars 2020 à un an de prison ferme dans la deuxième affaire lors d’un procès scandaleux (sans plaidoiries et en l’absence de l’inculpé), d’un point de vue du droit national et international, il ne peut être poursuivi et encore moins condamné une deuxième fois», soutient le comité dans une déclaration publique.

«Tout porte à croire que dans ce dossier, la législation nationale et les conventions internationales ratifiées par l’Etat algérien ont été ignorées et tous les droits de Karim Tabbou bafoués», poursuit la même source, qui pointe «un acharnement judiciaire» contre le détenu depuis son arrestation.

Le nom de Karim Tabbou a été par la suite fortement cité lorsque le président de Jil Jadid, Soufiane Djilali, a fait part de «l’engagement» du président Tebboune à libérer l’ancien premier secrétaire du FFS et Samir Benlarbi, autre détenu d’opinion.

«Le président Abdelmadjid Tebboune a accepté d’agir, dans le cadre strict de ses prérogatives constitutionnelles et légales, et comme gage de son intention de favoriser l’apaisement et le dialogue national, pour que Karim Tabbou et Samir Benlarbi retrouvent leur liberté au plus vite, au terme de la procédure présidentielle officielle», avait indiqué Jil Jadid après l’entrevue entre son président et le premier magistrat du pays.

«Cet engagement solennel du Président de la République intervient en réponse à la requête portée auprès de lui», par Soufiane Djiali, «à la suite de l’appel public à la libération des détenus d’opinion qu’il a formulé le 14 mai 2020» et de «la demande d’audience introduite auprès de Monsieur le Président de la République, qui lui a été accordée pour le mercredi 27 mai 2020», avait précisé Jil Jadid. <

