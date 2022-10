Le procès de l’ancien secrétaire général de la centrale syndicale UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd, et ses deux fils Jamil et Hanafi, ne s’est pas tenu hier au Pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger).

Il a été reporté à la demande de ses avocats en raison de l’état de santé de l’ancien patron de la centrale syndicale UGTA au 31 octobre prochain. Leur demande de liberté provisoire

a été à nouveau rejetée, hier.

Pour rappel, les accusés sont poursuivis pour corruption et malversations et doivent répondre du délit de «transfert à l’étranger de fonds provenant de l’argent public». Arrêté en mai dernier, Abdelmadjid Sidi Saïd est en détention provisoire. Son fils Hanafi est en détention provisoire, tandis que Jamil est sous contrôle judiciaire.

