Le pôle pénal spécialisé dans les crimes financiers et économiques du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a décidé hier de reporter le procès de l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et de son ancien directeur de cabinet, Mustapha Rahiel, au 22 novembre à la demande du collectif de défense.

L’ancien Premier ministre et son directeur de cabinet sont poursuivis, dans cette affaire pour des chefs d’accusation liés à la corruption au niveau de la wilaya de Bejaia, dont «abus de fonction et octroi d’indus avantages».

Sont également poursuivis dans cette affaire l’ancien wali de Bejaia, Ouled Salah Zitouni, l’ancien secrétaire général de cette wilaya ainsi que l’homme d’affaires Laâlaoui Mahmoud.

Le pôle pénal financier et économique près le tribunal de Sidi M’hamed (Cour d’Alger) a également décidé de reporter le procès des propriétaires du groupe Condor, en l’occurrence les frères Benhamadi, au 15 novembre.

La décision de report fait suite à la demande de la défense qui a également introduit une demande de libération de l’accusé Omar Benhamadi, qui a été rejetée.

Les propriétaires du groupe et les coaccusés sont poursuivis entre autres pour «blanchiment d’argent et dilapidation de deniers publics, incitation d’agents publics à exploiter leur influence pour l’obtention d’indus avantages, et financement occulte de partis politiques».

Outre les frères Benhamadi, sont poursuivis dans cette affaire, des cadres des secteurs de la Santé, des Transports, de la Poste et des télécommunications et de la Banque extérieure d’Algérie (BEA).

Par ailleurs, le procès de l’ancien wali de Djelfa, Hamana Guenfaf, poursuivi pour des chefs d’accusation liés à la corruption a également été reporté au 29 novembre.

La décision du report est intervenue suite à la demande du collectif de la défense.

Placé en détention provisoire depuis le mois de mars passé, l’accusé est poursuivi pour plusieurs délits, dont notamment «octroi d’indus avantages, dilapidation de deniers publics et trafic d’influence».

