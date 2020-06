Après plusieurs reports pour diverses raisons, le Tribunal de Blida a condamné, hier dans la matinée, l’ancien patron de la police, Abdelghani Hamel et l’ancien chef de la Sûreté de la wilaya d’Alger, Noureddine Berrachedi, à une peine de 4 années de prison ferme assorties d’une amende de 100 000 DA chacun.

Poursuivis dans cette affaire pour abus de fonction pour obtenir «d’indus privilèges à caractère professionnel» afin de préserver leurs postes, les deux ex-responsables de la DGSN ont tenté durant leur audition à rejeter les faits pour lesquels ils ont été condamnés, alors que le juge a nié la requête de constitution de partie civile de l’officier Anzar Saïd, ancien chef de Sûreté urbaine à Kouba, pour avoir été victime en 2012 de chantage et de pressions de la part de M. Berrachedi alors chef adjoint de la Sûreté d’Alger.

Dans ce registre, il convient de souligner que l’officier Anzar avait sollicité du Tribunal un dédommagement de 10 milliards de centimes pour le préjudice causé après avoir été condamné à six années de prison ferme puis à trois années après appel à la Cour de Blida.

Le réquisitoire dans cette affaire a été prononcé dans la soirée de jeudi par le Procureur de la République près le Tribunal de Blida qui a requis une peine de 12 années de prison ferme à l’encontre de l’ancien Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, et une peine de 10 années de prison ferme à l’encontre du deuxième accusé, ex-chef de Sûreté d’Alger, assorties d’une amande de 1 million de DA chacun.

Interrogé par le juge, Noureddine Berrachedi a rejeté en bloc les accusations retenues contre lui, défendant la thèse d’avoir agi en respect de la loi quand il a reçu une demande de la part du DGSN lui commandant de lui remettre une liste nominative d’un immeuble situé à Hydra (Alger), propriété du dénommé Kamel Chikhi, dit El Bouchi.

Suite à quoi, «le chef de la Police judiciaire de la Sûreté d’Alger a ordonné à ses services de lui apporter cette liste par le biais du chef de la police économique qui s’était déplacé en compagnie de deux autres officiers à la Conservation foncière de la daïra de Bir Mourad Raïs pour demander cette liste que le conservateur foncier leur a remis», a-t-il raconté. Le juge s’est attardé sur ce détail, insistant à dire au prévenu qu’il s’agit d’un acte non conforme à la loi à inscrire dans le registre d’«abus de fonction».

Donnant l’impression d’un accusé en déficit d’éléments de défense, Berrachedi s’est interrogé sur les raisons qui l’ont «conduit, après 35 ans de loyaux services, derrière les barreaux, niant avoir «humilié ou insulté ses agents après lui avoir remis la liste nominative» assurant qu’il leur a plutôt «recommandé de travailler davantage après avoir constaté chez eux un certain relâchement».

Abdelghani Hamel a rejeté, quant à lui, avoir demandé au chef de la Sûreté d’Alger de lui remettre la liste nominative suscitée. Hamel a ajouté, par ailleurs, avoir contacté l’ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh, pour l’informer que «le dossier de blanchiment d’argent ouvert par la Police judiciaire de la Sûreté nationale, depuis deux ans, a été suspendu depuis près de huit mois et demandé au ministre de rouvrir ce dossier.

«Ce qui fut fait suite à l’appel téléphonique du ministre dans l’après-midi l’informant de relancer le dossier», a témoigné Hamel.

Selon les dires des accusés, l’enquête relative au blanchiment de 125 millions de dinars par Kamel Chikhi et le financement d’un groupe terroriste, remonte à 2016, lorsque la Police judiciaire de la Sûreté d’Alger a engagé les investigations à ce sujet. Un mois après le lancement de l’enquête, cette affaire a été retirée à la Sûreté d’Alger pour être confiée à la Gendarmerie nationale, un fait non admis par l’ex-chef de la Sûreté d’Alger Berrachedi, qui a estimé que l’ex-commandant de la Gendarmerie nationale, Ghali Belkecir, a «usé de son influence pour s’accaparer du dossier», selon l’accusé Abdelghani Hamel.

Pour sa part, l’ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh, a admis devant le Tribunal avoir «effectivement reçu un appel de l’ex-DGSN pour l’examen du dossier suscité, ajoutant avoir chargé, sur cette base, le directeur des affaires pénales pour son suivi, niant cependant «être intervenu personnellement pour le transfert du dossier à la Gendarmerie nationale». Il faut rappeler que l’ancien patron de la DGSN, l’un des hommes forts du régime de Bouteflika, a été condamné à 15 ans ferme pour «enrichissement illicite» et «détournement de foncier», des faits pour lesquels il avait été inculpé et écroué le 5 juillet 2019.

Poursuivis dans la même affaire, ses enfants ont été également condamnés à de lourdes peines, allant de sept à dix ans de prison alors que son épouse été condamnée à deux ans de prison. Le procès en appel de M. Hamel et sa famille est programmé pour demain. n