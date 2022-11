Par Nadir Kadi

Le procès de l’ancien secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi-Saïd, et de ses deux fils, Hanafi et Jamil Sidi-Saïd, a de nouveau été reporté, hier, d’une semaine par les juges du Pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed. La nouvelle date de l’audience est fixée au 7 novembre prochain. La décision, prise à la demande des avocats de la défense, a par ailleurs été accompagnée par un nouveau refus de la justice d’accorder une libération conditionnelle à deux des accusés. Les avocats ont notamment motivé leur demande de report de l’audience d’ouverture puis de libération sous caution de Abdelmadjid Sidi-Saïd par la « dégradation de l’état de santé « du principal accusé incarcéré depuis près de six mois. Affaire juridique qui retient pour rappel plusieurs charges en lien avec des soupçons de corruption et notamment un «transfert à l’étranger de fonds provenant de l’argent public» contre l’ex-Secrétaire général de l’UGTA Abdelmadjid Sidi-Saïd ou encore de passations de «marchés douteux» contre ses fils et leurs co-accusés. Ces éléments et accusations avaient en ce sens motivé l’arrestation en mai dernier de Abdelmadjid Sidi-Saïd et de son fils Hanafi Sidi-Saïd, tous deux placés en détention provisoire alors que la justice avait ordonné un placement sous contrôle judiciaire de Jamil Sidi-Saïd. Quant aux rares détails du dossier qui ont pour le moment été révélés par des sources de presse, ils indiquent notamment l’existence d’accusations de corruption et de malversations contre les fils Sidi-Saïd, en lien avec la passation de «marchés douteux» avec le groupe Sonatrach et l’opérateur de téléphonie public Mobilis, et plus précisément des irrégularités dans l’attribution par Mobilis de subventions et de financement estimés à six millions de centimes à l’entreprise de publicité de l’un des fils Sidi-Saïd. Le même dossier d’accusation reproche également à Abdelmadjid Sidi-Saïd des « interventions « au profit des investissements de l’un de ses fils établi à l’étranger, mais aussi l’achat par des voies non justifiées et en « infraction à la loi « de biens mobiliers et immobiliers en Algérie et à l’étranger. D’autres sources d’information rapportaient dès le mois de mai 2022 que l’ancien Secrétaire général de l’UGTA aurait également conservé des véhicules de fonction alors qu’il n’était plus à la tête de la centrale syndicale depuis 2019. Quant à la ligne de défense des accusés et de leurs avocats, elle avait notamment consisté en une saisie, dès le 21 mai, de la chambre d’accusation près la Cour d’Alger en vue d’obtenir une éventuelle libération conditionnelle. Par ailleurs, il est également à rappeler que le déroulement de l’instruction de l’affaire avait conduit à l’arrestation de six responsables de l’entreprise Mobilis ainsi qu’un « ancien cadre « de la Sonatrach. n

