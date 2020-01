La question des libertés collective et individuelle continue d’occuper une place importante dans le débat public, particulièrement au vu des interpellations enregistrées jeudi et vendredi mais aussi des procès et décisions de justice dans le cas des détenus du mouvement populaire.

La chronique judiciaire a été ainsi marquée par diverses décisions entre condamnations pour certains, libérations pour les autres alors qu’il a y eu des cas de réductions de peines. C’est dire combien le sort des détenus en attente d’acquittement affaiblit la perspective d’apaisement souhaitée.

S’agissant du traitement des dossiers des détenus et malgré les appels à la libération de tous les détenus d’opinion, les différentes juridictions continuent d’examiner les dossiers des accusés, prononçant différentes sentences. Le Parquet de Tlemcen a reporté ainsi au 30 janvier le procès de 20 personnes accusées d’attroupement non armé et entrave au déroulement de l’élection présidentielle, organisée le 12 décembre dernier.

Par ailleurs et selon le réseau de lutte contre la répression, «l’activiste Yaïche Tammam Lazhar a été placé en détention provisoire, jeudi dernier, par le juge d’instruction près le tribunal de Biskra alors que onze autres activistes ont été relâchés sur place. A Tipasa, un détenu d’opinion est sorti après 4 mois de prison à Koléa. Le concerné retrouve sa liberté après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis par le tribunal de la même ville. La Cour d’Alger a reporté, quant à elle, au 22 janvier prochain, la prononciation du verdict de 10 vendeurs de pin’s, dont 4 d’entre eux ont purgé une peine de 6 mois de prison ferme, tandis que 6 autres ont été poursuivis en état de liberté. Lors du procès en appel, le Procureur près la Cour d’Alger a demandé la confirmation en appel de la condamnation de 6 mois de prison.

Par ailleurs, le Collectif des journalistes algériens unis (CJAU), créé récemment, a exprimé, hier, sa solidarité avec le journaliste Khaled Drareni, interpellé jeudi chez lui à Alger par des agents en civil, avant d’être relâché tard dans la soirée. Le CJUA, dont Khaled Drareni est le porte-parole, a dénoncé ce qu’il qualifie «d’interpellation arbitraire» du journaliste relâché «après plusieurs heures passées dans les locaux des renseignements généraux». Pour le collectif, ces «pratiques portent atteinte à la liberté de la presse» dans le pays. «Suite à l’interpellation arbitraire de notre porte-parole, M. Khaled Drareni, nous, membres du Collectif des journalistes algériens unis, dénonçons ces pratiques qui portent atteinte à la liberté de la presse. M. Drareni a été sommé, lors de son interrogatoire, d’arrêter ses publications «subversives» sur Twitter et de ne plus «induire en erreur l’opinion publique», écrit le CJAU dans un communiqué publié sur sa page Facebook, sur la base du témoignage du journaliste lui-même. C’était, selon les dires du journaliste, le «dernier avertissement». A ce propos, le Collectif des journalistes algériens unis exprime son «entière solidarité» à Khaled Drareni, en dénonçant «fermement le harcèlement et la répression, dont sont victimes les journalistes qui refusent de se plier à la ligne de conduite imposée par le pouvoir».

L’Organisation internationale non-gouvernementale Reporters Sans Frontières (RSF) s’est contentée, pour sa part, de rapporter l’information concernant l’interpellation puis la libération de son correspondant en Algérie. Cette ONG a récemment appelé les autorités algériennes à «cesser d’entraver le travail des journalistes».

