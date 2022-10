Par Sihem Bounabi

Après une condamnation en première instance à une peine de 8 ans de prison ferme assortie d’une amende de 1 million de DA avec confiscation de tous les avoirs et biens saisis sur ordre du juge d’instruction, la Cour d’Alger a condamné, hier, à 6 ans de prison ferme l’ex-Directeur général de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA), Tahar Allache, poursuivi dans des affaires de corruption. A la tête de l’aéroport d’Alger durant une quinzaine d’année, l’ex-Directeur général de la SGSIA, limogé le 31 mai dernier après avoir été placé sous ISTN (interdiction de sortie de territoire), a été condamné pour «dilapidation de deniers publics et abus de fonction pour obtention d’indus avantages, notamment lors de la réalisation et de la gestion de l’aéroport international d’Alger». Lors de son jugement, le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed d’Alger avait requis contre Tahar Allache une peine de 15 ans de prison ferme assortie d’une amende de 1 million DA.

Il est à noter que depuis le premier procès, Tahar Allache avait nié toutes les accusations portées contre lui, affirmant qu’il avait respecté la réglementation et la procédure administratives avant l’attribution du marché portant sur la réalisation du projet du nouvel aéroport international d’Alger. Il avait également soutenu qu’il avait associé toutes les parties concernées dans les tractations et dans les décisions prises. Pour rappel, douze autres personnes sont poursuivies en justice dans le cadre du scandale de corruption liée au dossier de la construction du nouvel aéroport international d’Alger qui a fait couler beaucoup d’encre et dont les dessous ainsi que les ramifications n’ont pas été entièrement dévoilés. <

Articles similaires