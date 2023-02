Par Nadir Kadi

Jugés par le tribunal de Sidi M’hamed pour des faits liés à la corruption, et notamment pour avoir usé de certains biens de l’ex-homme d’affaires, alors même que la justice les avait placés sous mesure de «saisie», plusieurs membres de la famille de Mahiddine Tahkout ont été condamnés hier à des peines allant jusqu’à 10 ans de prison.

Des sanctions très proches du réquisitoire du procureur de la République et qui concernent notamment les frères de M. Tahkout, Rachid, Brahim et Hamid, condamnés tous les trois à «10 ans de prison ferme». Les fils de l’ex-homme d’affaires ont, pour leur part, écopé de peines de 10, 5 et 4 ans de prison.

D’autres accusés dans cette affaire, notamment d’ex-employés du groupe de l’homme d’affaires, ainsi qu’un ancien responsable de l’APC de Réghaïa, ont été condamnés à des peines de 3 et 4 ans de prison. Un dernier accusé, «en fuite» à l’étranger, a été condamné par contumace à «15 ans de prison» avec émission d’un mandat d’arrêt international.

Verdict lourd, qui fait suite à une procédure ayant retenu les charges de «dissimulation de fonds issus de la corruption», «blanchiment d’argent» ou encore «faux et usage de faux»… Les faits établis par la justice, et sur lesquels s’est appuyé l’accusation, laissent entre autres apparaître des détournements de procédure en vue d’importer des véhicules de luxe par l’entremise des entreprises de Mahiddine Tahkout. Le procureur avait en ce sens expliqué qu’au moins 62 véhicules avaient été importés en usant de «licences de moudjahid» aux noms d’employés ou clients du groupe et avec la complicité de responsables administratifs.

Et dans cette logique, il est reproché selon l’accusation, à l’un des frères d’avoir revendu des véhicules sur le marché sans préciser leur situation en lien avec le dossier de M. Tahkout. Un autre frère de l’ancien homme d’affaires a par ailleurs usé de fortes sommes d’argent, issues visiblement des fonds incriminés, pour l’achat de biens immobiliers à Ouled Fayet. Le procureur cite en ce sens un montant de pas moins de 24 milliards de centimes «payé en une seule fois et en liquide». Quant à Mahiddine Tahkout, déjà incarcéré suite à d’autres affaires, il est de nouveau poursuivi dans ce dossier pour plusieurs chefs d’accusation dont la «violation de la réglementation sur les changes et les mouvements de capitaux». Il avait en substance expliqué, lors de son audition par visioconférence depuis la prison de Khenchela, que la propriété des véhicules en question était légale et qu’il n’avait jamais donné pour consigne à des membres de sa famille de les vendre illégalement : «Ces véhicules sont à mon nom, nous habitons à Réghaïa et tout le monde savait qu’elles nous appartiennent (…) Ils ont été déclarés dans le cadre de la loi et n’étaient pas soumis à la procédure de saisie.» Le même accusé ajouta plus loin à propos de la dissimulation de certains autres de ses biens : «Je n’ai pas donné de consignes à mes proches (…) pour vendre ces 119 véhicules, il fallait une autorisation de la direction des impôts.»

Par ailleurs, il est à noter que Mahieddine Tahkout a également été questionné sur ses liens avec Saïd Bouteflika, et plus précisément sur sa participation au financement de la campagne électorale de l’ex-président Abdelaziz Bouteflika à travers la chaîne «Amel TV». Ainsi, alors que le juge rappelait que la perquisition du domicile de Saïd Bouteflika avait permis la découverte d’une liste des donateurs pour la campagne où figure le nom de Mahiddine Tahkout, l’accusé a nié en bloc : « C’est la première fois que j’entends cela, le juge ne m’avait pas interrogé à ce sujet (…) je n’ai aucun lien avec cette chaîne». <

