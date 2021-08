Le procès de l’ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications, Imane Houda Feraoun a été reporté hier lundi au 20 septembre prochain par le juge du pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M’Hamed d’Alger, suite à la demande des avocats de la défense. Houda Feraoun est poursuivie pour des chefs d’accusation liés à la corruption dont la dilapidation des deniers publics, l’octroi d’indus privilèges et l’abus de fonction. Sont également impliqués dans cette affaire plusieurs cadres du ministère et d’entreprises publiques relevant du secteur de la Poste et des Télécommunications durant la période de gestion par Imane Houda Feraoun. (APS)

