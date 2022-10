Par Nadir Kadi

Le procès de l’ex-PDG de Sonatrach Abdelmoumen Ould Kaddour, dont l’ouverture était prévue hier matin face aux juges du pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed, a de nouveau été reporté « à la demande de la défense ». Le dossier mettant en accusation l’ex-responsable ainsi que l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, retient pour rappel par moins de sept chefs d’inculpation liés à la corruption, et plus précisément aux conditions de l’achat, en décembre 2018, de la raffinerie Augusta en Italie par la Sonatrach. La nouvelle date du procès a été fixée hier au 8 novembre prochain. L’affaire retient des charges particulièrement lourdes de « conclusion de marchés publics contraires à la réglementation et aux lois en vigueur, en vue d’accorder à autrui des avantages non justifiés», «dilapidation de deniers publics», «abus de fonction», «trafic d’influence», «conflit d’intérêts» et «non-consultation du partenaire social, lors de la conclusion de la transaction». Il est à rappeler que le lancement de la procédure judiciaire avait nécessité l’émission d’un mandat d’arrêt international contre l’ex-PDG Abdelmoumen Ould Kaddour, suivie de l’arrestation et l’extradition de ce dernier en août 2021 depuis les Emirats arabes unis. Quant au fond du dossier, il s’agit pour la justice d’éclaircir les incohérences signalées dans les montants et les conditions de négociation et d’achat en 2018 de la raffinerie Augusta située en Italie. Le prix initial d’achat, fixé à 725 millions de dollars, avait en effet été largement dépassé, arrivé lors de la cession effective du bien, en décembre 2018, plus de 2 milliards de dollars. Quant au principal accusé, entendu plusieurs fois par la justice depuis son extradition et son incarcération, il aurait en partie « expliqué » l’origine des surcoûts. Des sources de presse avaient en ce sens avancé que l’ex-PDG avait fait valoir sa bonne foi en indiquant que le coût de l’acquisition avait bien été de près de 700 millions de dollars, le « reste », à savoir près de 1,3 milliard, avait consisté en des coûts de maintenance, d’achat de matière première et de mise en conformité avec la réglementation sur l’environnement. <

Articles similaires