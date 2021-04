Le juge d’instruction près le pôle pénal économique et financier de la Cour d’Alger a ordonné, dimanche, le placement sous mandat de dépôt de l’ancien député de l’Assemblée populaire nationale (APN), Sahraoui Abdelmalek, pour corruption dans le foncier touristique à Mostaganem, a indiqué un communiqué du procureur de la République près le même pôle pénal. « En application des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, le parquet de la République près le pôle pénal économique et financier tient à informer que suite à l’enquête judiciaire ouverte au niveau dudit pôle pénal sur des faits de corruption ayant touché le foncier touristique dans la wilaya de Mostaganem et pour accomplir les procédures, monsieur le juge d’instruction a auditionné, le 25 avril 2021, Sahraoui Abdelmalek, ancien député à l’APN, lors de sa première comparution », lit-on dans le communiqué. « Après avoir porté à sa connaissance les faits qui lui sont imputés, à savoir faux en écriture publiques, dilapidation de deniers publics, abus de fonction, abus de pouvoir et atteinte à la propriété foncière, des faits prévus et réprimés par les articles 42, 214, 215 et 386 du code pénal et 29, 32, 33 et 48 de la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption, le juge a ordonné, à la fin de l’audition, le placement de l’accusé sous mandat de dépôt ».

