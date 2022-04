Le Pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a reporté, lundi, au 9 mai prochain, l'affaire de financement occulte de la campagne électorale pour le 5e mandat, à laquelle s'est porté candidat l'ancien président, Abdelaziz Bouteflika avant de s'en rétracter et de démissionner après le Hirak populaire du 22 février 2019. Sont poursuivis dans cette affaire, Said bouteflika, frère et conseiller spécial de l'ancien président, ainsi que l'ancien président du Forum des chefs d'entreprises (FCE) Ali Haddad, pour financement occulte de la campagne électorale, blanchiment d'argent et enrichissement illicite. L'audience a été reportée à la demande du collectif de défense de l'accusé Said Bouteflika et en raison de l'absence de l'avocat d'Ali Haddad.

Articles similaires