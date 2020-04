La condamnation contestée de Karim Tabou, la mise sous mandat de dépôt, tout aussi controversée, du journaliste Khaled Drareni et les diverses convocations d’activistes par les commissariats demeurent au coeur de la chronique judiciaire algérienne dans un flot de critiques de leurs avocats contre les magistrats qui ont ordonné leur incarcération. Cette chronique s’est accompagnée, hier, par des interrogations sur la décision de la pénitentiaire de déplacer Khaled Drareni à Koléa.

Selon ses avocats, le journaliste a été transféré hier vers la prison de Koléa. Un transfert qui semble répondre probablement à des considérations d’espace en ce temps où la distanciation est exigée dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus. Le transfert d’un accusé d’une maison d’arrêt à une autre relève néanmoins de l’autorité du juge d’instruction, qui a décidé du mandat de dépôt et du lieu d’incarcération, estiment les avocats. Khaled Drareni avait été transféré de la prison d’El Harrach où il a été incarcéré le 29 mars après l’exécution du mandat de dépôt décidé par la chambre d’accusation le 25 mars.

Pour rappel, le journaliste a été interpellé le 27 mars et conduit dans un commissariat pour faire appliquer la décision prise le 25 mars par la chambre d’accusation près le Tribunal de Sidi M’hamed, annulant l’ordonnance de mise sous contrôle judiciaire décidée par le juge et décidant de le placer sous mandat de dépôt. M. Drareni, correspondant de plusieurs médias internationaux, avait été arrêté le samedi 7 mars alors qu’il couvrait une manifestation, comme à son habitude depuis l’éclatement du mouvement de contestation populaire. L’affaire Drareni s’est ainsi ajoutée à celle de l’homme politique Karim Tabbou, qui a été à la surprise générale condamné à une année ferme de prison dans des conditions qui restent controversées. Des professionnels de la santé ont interpellé, lundi, les pouvoir publics et l’opinion nationale sur l’état de santé de Tabbou détenu à la prison de Koléa qui suscite l’inquiétude. Les signataires de la déclaration alertent sur «la mise en danger de la vie» de l’homme politique et la nécessité de sa prise en charge dans «une institution hospitalière» et non «dans l’infirmerie d’une maison d’arrêt». De son côté, la famille Tabbou réclame une enquête «indépendante» pour faire la lumière sur le «traitement» subi par le détenu depuis son incarcération en septembre. «Nous demandons l’ouverture d’une enquête qui sera supervisée par des organes indépendants afin de faire toute la lumière sur ceux qui sont derrière ce traitement inhumain et cruel que subit notre fils depuis le 11 septembre 2019», a exigé la famille dans une déclaration publiée lundi. La famille Tabbou subodore des intentions manifestes de vouloir «monter un dossier» médical à des fins inavouées. Cette dernière affirme «porter l’entière responsabilité à toutes les personnes impliquées dans cet acharnement judiciaire contre Karim Tabbou. Cela concerne aussi bien les autorités sécuritaires, politiques et judiciaires. En premier lieu, nous citons le juge, qui a ordonné son emprisonnement sans procès». Considérant son maintien comme un réel danger pour sa vie, la famille exige «sa libération immédiate afin qu’il puisse bénéficier d’une prise en charge urgente par une équipe médicale algérienne de notre choix».

Ces situations extrêmes, touchant notamment un homme politique et un journaliste, en ce temps exceptionnel de confinement, ajoutent à la tension alors que la réalité sanitaire suscite l’inquiétude chez l’opinion publique. Le ministère de la Justice vient de prolonger l’arrêt de tous les procès et tout travail au niveau des tribunaux à l’exception des procès en appel et ceux des détenus, et ce jusqu’au 15 avril prochain. Ces décisions qui entrent dans les mesures de prévention contre la propagation du coronavirus ne semblent donc pas concerner certains, à l’image de Khaled Drareni et Karim Tabbou. n

