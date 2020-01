Le procès de l’activiste et journaliste Fodil Boumala est programmé pour le 9 février prochain au tribunal de Dar El Beïda, a annoncé le Comité national pour la libération des détenus (CNLD). Placé en détention provisoire le 19 septembre 2019, Fodil Boumala a bouclé dimanche dernier quatre mois de détention préventive. Son dossier a été transféré le 13 janvier en correctionnelle au niveau du même Parquet, où il sera jugé. M. Boumala est poursuivi, pour rappel, pour «atteinte à l’intégrité du territoire national» et «atteinte à l’unité nationale». La programmation du procès de Boumala pour la journée du 9 février coïncidera avec celui des 20 manifestants arrêtés au 48e vendredi de mobilisation populaire à Alger. Après leurs présentations le 19 janvier, les 20 manifestants ont fait l’objet d’une comparution immédiate devant le juge d’instruction près le tribunal de Sidi-M’hamed, qui les a remis en liberté provisoire. Dix-huit d’entre eux sont accusés d’attroupement, un autre pour possession d’un étendard amazigh (retrouvé dans sa poche suite à une fouille à la fin de la manifestation) et le dernier est accusé de refus d’obtempérer « de montrer sa pièce d’identité à un policier en civil », selon le CNLD. Mais avant de connaître le sort des 20 manifestants et celui de Boumala, c’est ce lundi que sera jugé l’activiste Samir Benlarbi, au niveau du tribunal de Bir Mourad Raïs. Ce dernier est poursuivi pour « atteinte à l’intégrité et l’unité du territoire nationale ». Il a été placé en détention préventive le 17 septembre. La demande de libération provisoire introduite par le collectif de défense a été rejetée à deux reprises.

S’agissant de 13 détenus ayant purgé une peine de six mois pour avoir exhibé le drapeau berbère, leur procès en appel est prévu le 27 janvier au niveau de la Cour d’Alger. Ces derniers comme tous les porteurs du drapeau berbère sont poursuivis pour « atteinte à l’unité nationale ».

Articles similaires