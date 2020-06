Le procès du militant politique Karim Tabbou a été renvoyé, hier, par le Tribunal de Koléa au 14 septembre prochain.

Il s’agit d’un quatrième report après ceux des 6 et 27 avril et du 1er juin.

La décision du renvoi du procès de Karim Tabbou, poursuivi, depuis septembre dernier, pour des chefs d’inculpation évoquant « atteinte au moral de l’Armée », a été prononcée, sur demande du collectif de défense de l’accusé. Ce dernier est resté, en effet, sur son refus que l’accusé soit jugé à distance au moment où les autorités judiciaires ont décidé, au titre des mesures visant à freiner la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), la suspension de la sortie des détenus des prisons pour assister aux audiences.

Le 11 septembre 2019, le Parquet de Koléa avait transféré l’affaire au juge d’instruction qui a ordonné sa mise en détention provisoire. Le 25 septembre, la chambre d’accusation de la Cour de Tipasa a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire. Poursuivi dans une autre affaire, Karim Tabbou a été arrêté au lendemain de sa libération, le 26 septembre, et mis sous mandat de dépôt par le Tribunal de Sidi M’hamed d’Alger. Ce dernier l’a condamné le 24 mars dernier à un an de prison dont six mois avec sursis.

Hier, le Comité national pour la libération des détenus (CNLD) a souligné, dans un communiqué, qu’il s’agit du « procès dans sa première arrestation le 11 septembre 2019 et libéré le 25 septembre par le Tribunal de Koléa, avant son arrestation à nouveau le 26 septembre et sa mise sous mandat de dépôt par le Tribunal de Sidi M’hamed.

Le CNLD a indiqué que Karim Tabbou « a été condamné en catimini lors du procès en appel à la Cour de Ruisseau d’Alger (24 mars) à un an de prison ferme alors que le Tribunal de Sidi M’hamed l’avait condamné à un an de prison dont 6 mois avec sursis, autrement dit, il devait quitter la prison de Koléa le 26 mars dernier ».

Le président de Jil Jadid, Soufiance Djilali, a fait part de « l’engagement » du président Tebboune à libérer l’ancien premier secrétaire du FFS et Samir Benlarbi, un autre détenu d’opinion. « Le Président Abdelmadjid Tebboune a accepté d’agir, dans le cadre strict de ses prérogatives constitutionnelles et légales, et comme gage de son intention de favoriser l’apaisement et le dialogue national, pour que Karim Tabbou et Samir Benlarbi retrouvent leur liberté au plus vite, au terme de la procédure présidentielle officielle», avait indiqué Jil Jadid après l’entrevue entre son président et le premier magistrat du pays.

L’avocat Noureddine Benissad a expliqué à ce propos à Reporters que « le président de la République, et en vertu des dispositions de l’article 91-7 de la Constitution, dispose du pouvoir de grâce, du pouvoir de remise ou de commutation de peine ».

Il a précisé, dans ce sens, que « s’agissant de la grâce, elle ne concerne que les personnes définitivement condamnées, ce qui n’est pas le cas des activistes du mouvement populaire ».