C’est aujourd’hui qu’aura lieu, sans nouveau report, le procès de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, poursuivi pour plusieurs chefs d’inculpation en lien avec la corruption, dont l’obtention de privilèges, d’avantages et de marchés publics en violation de la législation en vigueur.

Le procès, qui devait se dérouler mercredi dernier, a été reporté à la demande de la défense qui a réclamé également au tribunal de «réunir les conditions appropriées à l’audience notamment face à l’expansion de l’épidémie de coronavirus».

Le procès a dû déjà être reporté en date du 22 juin en raison de l’absence de l’accusé principal et de l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, autorisé à assister à l’enterrement de son frère et avocat, décédé suite à un malaise au cours du procès Ali Haddad. N. B.

