Rebondissement dans l’affaire Kamel Chikhi, alias «El Bouchi» dans l’affaire dite de «corruption» et d’obtention «d’indus privilèges».

En effet, la Cour d’Alger a rendu hier après-midi son verdict dans le procès en appel de Kamel Chikhi, condamné à 4 ans de prison ferme et une amende de 1 million de dinars.

L’ancien magnat de l’immobilier dans la capitale est poursuivi pour «corruption» et «obtention de privilèges indus» et bien d’autres affaires dont celle portant «incitation à l’abus de pouvoir et octroi de pots-de-vin à des fonctionnaires des services de l’urbanisme d’Alger en contrepartie d’indus services». Dans le même procès en appel, l’ancien P/APC de Ben Aknoun, Kamel Bouaraba, a écopé d’une peine de 4 ans de prison assortie d’une amende de 1 million de dinars.

Pour sa part, le fils de l’ancien wali de Relizane, Djamel Eddine Lemhel, a écopé d’une peine de 2 années de prison ferme et 200 000 dinars d’amende, par le juge qui

a également condamné

l’ex-chauffeur de la famille d’Abdelghani Hamel, Ali Ben Zehira, à 3 ans de prison ferme et 200 000 dinars d’amende.

Articles similaires