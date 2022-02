Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed a requis, hier, une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une période d’inéligibilité de 5 ans contre Tayeb Louh, ancien ministre de la Justice, poursuivi pour plusieurs chefs d’inculpation, dont notamment abus de confiance, trafic d’influence et entrave au bon déroulement de la Justice.

PAR NAZIM B.

Aussi, 10 ans de prison ferme assortis d’une amende d’un million de dinars ont été requis contre l’homme d’affaires, Tarek Noah Kouninef, poursuivi pour abus de fonction, avec confiscation de tous les biens, les fonds et les comptes saisis sur instruction du juge d’instruction. Le procureur a également requis 8 ans de prison ferme contre l’ancien inspecteur général du ministère de la Justice, Tayeb Benhachem, poursuivi pour les mêmes chefs d’inculpations. Reporté à plusieurs reprises pour diverses raisons, le procès a commencé hier au pôle pénal financier et économique au Tribunal de Sidi M’hamed (Alger). L’audience a été marquée notamment par les charges de Tayeb Louh contre l’ex-garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, responsable selon lui de ce qui lui est arrivé depuis la chute de Bouteflika. Pour Tayeb Louh, c’est Belkacem Zeghmati qui a « orchestré un procès politique » contre lui, se considérant « victime d’un règlement de compte politique », s’estimant « innocent » de toute interférence dans le travail des juges. Dans ce dernier point, Louh répondait à l’accusation selon laquelle « il a demandé à des magistrats de Mostaganem de disculper Tarek-Noah Kouninef », poursuivi, en 2016, dans des affaires liées à des infractions au code des changes. En plus de s’être déchaîné contre Zeghmati, Louh s’est montré « critique » à l’égard de l’appareil judiciaire qu’il a eu à diriger pendant plusieurs années. Il a accusé, dans ce sens, la justice de « mettre des innocents en prison », soulignant que « le rôle de la justice est de protéger la liberté des citoyens », insistant devant le juge qu’il n’est pas corrompu.

Il faut souligner que le Tribunal criminel de Dar El Beïda (Cour d’Alger) a condamné, en octobre dernier, Tayeb Louh, dans une autre affaire pour entrave au bon déroulement de la justice, faux en écriture officielle et incitation à la partialité, à une peine de 6 ans de prison ferme et une amende de 200 000 DA.

L’ancien Inspecteur général du même ministère, Tayeb Belhachemi, a été condamné à 2 ans de prison ferme et une amende de 200 000 DA. Saïd Bouteflika, frère et conseiller de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, a été également condamné à 2 ans de prison ferme et une amende de 100 000 DA. L’homme d’affaires Ali Haddad a écopé de la même peine. Le tribunal a acquitté les autres accusés, à savoir l’ancien Secrétaire général du ministère de la Justice, Laâdjine Zouaoui, les juges Mokhtar Belahrach, Samoun Sid-Ahmed, Khaled Bey, ainsi que l’avocat Derfouf Mustapha. L’ex-candidate aux législatives de mai 2017 pour la circonscription de Ghardaïa, Meriem Benkhalifa, a également été acquittée.

Ces derniers étaient poursuivis pour leurs interventions, sur instructions de l’ancien ministre de la Justice Tayeb Louh, dans la falsification de documents officiels et de jugements. Parmi les dossiers présentés, celui qui porte sur l’annulation du mandat d’arrêt international émis contre l’ancien ministre de l’Energie, Chakib Khelil, ainsi que l’affaire d’intervention, sur ordre du ministre de la Justice Tayeb Louh, en vue de falsifier un procès-verbal avec effet rétroactif dans le but d’admettre une candidate lors des législatives de 2017. <