Le procès en appel de l’affaire des frères Benhamadi, propriétaires du groupe Condor, poursuivis pour «blanchiment d’argent, abus de fonction et financement occulte de partis politiques», a débuté dimanche après-midi à la Cour d’Alger. Le Pôle économique et financier près le Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) avait prononcé, en décembre 2021, une peine de cinq (05) ans de prison dont deux (02) avec sursis à l’encontre de Omar Benhamadi, assortie d’une amende d’un (01) million Da, pour conclusion de marchés illégaux et obtention d’indus avantages. Abderrahmane Benhamadi avait été condamné à une peine de quatre (04) ans de prison, dont deux (02) avec sursis, assortie d’une amende d’un (01) million Da, tandis que Smail Benhamadi a écopé d’une peine de deux (02) ans de prison ferme, assortie d’un (1) million Da. Les sociétés «Travocovia» et «GB Pharma», filiales du groupe Condor doivent s’acquitter, chacune, d’une amende de quatre (04) millions Da et verser in solidum un montant de 10.000 Da au Trésor public.

