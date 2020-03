Les dossiers de corruption impliquant les deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal n’en finissent pas. Au moment où le procès en appel de l’affaire dite «montage automobile» les concernant est encore frais, la justice cite de nouveau Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal dans de nouvelles affaires de corruption transmises, jeudi, par la Cour d’Alger à la Cour suprême pour incompétence.

Dans un communiqué du procureur général d’Alger, il est indiqué que «dans le cadre du traitement des affaires de corruption, la Cour suprême a reçu un dossier faisant l’objet d’une ordonnance d’incompétence ratione personae transmis par la Cour», précisant que les dossiers en question «seront transmis aux conseillers instructeurs». A ce propos, il est utile de préciser que la non-compétence du tribunal de Sidi M’hamed à juger cette affaire s’appuie sur l’article 177 de la Constitution. L’article en question stipule, en effet, qu’«il est institué une Haute Cour de l’Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du Président de la République, des crimes et délits du Premier ministre, commis dans l’exercice de leur fonction. La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l’Etat, ainsi que les procédures applicables, sont fixées par une loi organique». Dans ce cadre, les conseillers instructeurs auront à trouver un mécanisme pour traiter les dossiers en question. Le premier dossier faisant l’objet d’une ordonnance d’incompétence ratione personae concerne l’affaire de l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT) dans laquelle sont accusés les anciens ministres. Il s’agit, selon le communiqué des ministres des Ressources en eau, Saâdi Salim et Sellal Abdelmalek, d’anciens walis de Béjaïa, Fatmi Rachid, de Mostaganem, Zerhouni Nouria Yamina, et de Tizi Ouzou, Ouadah Hocine. Au chapitre des charges et chefs d’inculpations retenus à leur encontre, il est noté qu’il est question «de l’octroi délibéré d’indus privilèges à autrui lors de la conclusion de marchés et d’avenants de marchés en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, demande et acceptation d’indus privilèges, la perception de redevances et d’avantages à l’occasion de la préparation ou de la conduite de négociations en vue de la conclusion de marchés et la dilapidation de deniers publics et l’utilisation illégale des biens et des deniers publics, ainsi que l’octroi de franchises et d’abattements d’impôts et de taxes sans autorisation légale». Le second dossier transmis par la Cour de Tipasa concerne la plage «Kouali» et le complexe de loisirs de Tipasa. Dans ce dossier, le communiqué évoque l’implication de l’ancien wali de Tipasa et ses co-accusés, poursuivis pour «octroi d’indus privilèges à autrui en matière de marchés publics, abus de fonction, trafic d’influence et dilapidation de deniers publics». La Cour d’Alger a également transmis un troisième dossier en rapport avec l’affaire «Amor Ben Amor». Dans ce dossier, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia sont tout autant cités, de même que l’ancien ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Rachid Benaïssa. Les charges retenues contre eux concernent «l’abus de fonction, octroi d’indus privilèges à autrui, dilapidation de deniers publics et conflit d’intérêts».<

