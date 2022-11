Nouveau procès pour des faits supposés de « corruption », mettant en cause des personnalités politique de premier plan des dernières années de la présidence d’Abdelaziz Bouteflika, le tribunal de Sidi M’Hamed juge depuis hier trois ex-Premiers ministres : Noureddine Bedoui, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, aux côtés de plusieurs ministres, ancien walis et cadres de l’Etat.

Par Nadir Kadi

L’affaire, instruite plus précisément par le pôle pénal économique et financier, retient notamment les chefs d’accusation « d’attribution d’avantages injustifiés », « abus de fonction » ou encore « dilapidation de deniers publics ». Des soupçons d’actes de malversation lors de l’attribution de plusieurs chantiers et contrats publics pour lesquels le procureur de la République a demandé hier des peines allant jusqu’à 15 années de prison ferme.

En effet, la nouvelle affaire met en cause les liens, souvent troubles et déjà établis par la justice dans de précédentes affaires, entre l’ancien pouvoir politique et des figures du paysage économique. Les informations disponibles, et les questions des juges, laissent apparaître l’existence d’irrégularités dans l’attribution des certains projets lors des mandatures des ministres poursuivis. Ainsi, Ahmed Ouyahia, poursuivi dans le cadre d’une enquête sur des projets d’infrastructure hydraulique, a réfuté hier toute responsabilité ou intervention contraire à la loi. L’ancien responsable expliquant en substance à propos des conditions d’attribution d’un contrat dans la wilaya de Bechar : « La wilaya de Béchar souffrait depuis plus de trois ans du manque d’eau (…) en accord avec la politique du gouvernement d’alors, nous avons donné notre accord », le choix d’un contrat de gré à gré aurait dans cette logique été dicté par « l’urgence » de la situation. Par ailleurs, réfutant également les liens d’intérêts supposé avec les entreprises de frères Kouninef, Ahmed Ouyahia a également expliqué à propos de la « section progressive » de biens de l’entreprises publique des matières grasses ENCG au profit d’une des filiales du groupe des Kouninef, que l’opération avait obtenu l’accord du « conseil de participation de l’Etat » (CPE) réunissant 12 secteurs ministériel, l’accusé ajoutant plus loin « peut-ont me reproché d’avoir été à la tête du gouvernement et d’avoir travaillé pour la pays. Suis-je coupable d’avoir appliqué la politique du gouvernement (…) je n’ai pas pris d’argent, je n’ai pas outrepassé mes prérogatives ».

Le procès met en avant plusieurs cas supposés de malversations et notamment le chantier de réalisation de près de 200 kilomètres de canalisations de transfert d’eau entre le barrage de Bouharoune et la wilaya de Batna ; un projet pour lequel 1280 milliards de centimes avaient été débloqués avant qu’il ne soit vraisemblablement accordé de gré à gré à l’une de entreprises des frères Kouninef. Le nombre des accusés dans cette affaires, laisse ainsi apparaître que la justice soupçonne l’existence d’un véritable système de corruption entre plusieurs secteurs ministériel, ou du moins l’existence de contacts et d’échanges d’informations injustifiés entre les suspects à propos de contrats et appels d’offres de leurs secteurs respectifs. Ainsi, concernant les demandes du procureur, l’accusation réclame des peines allant de 4 à 15 ans de prison. Et dans le détail, des peines de « 15 ans ferme » et 1 million de dinars d’amende ont été réclamés contre Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. Noureddine Bedoui poursuivi en tant qu’ancien wali de Constantine risque quant à lui jusqu’à 12 ans de prison ferme ; quant à Arezki Berraki, ancien ministre des Ressources en eau, poursuivi également en tant qu’ancien directeur de l’agence national des barrages, risque dans cette affaire jusqu’à 15 de prison ferme.

Par ailleurs, le procureur a également réclamé « 12 ans ferme » pour les anciens ministres de Transports Amar Ghoul et Amar Tou, ainsi qu’à l’encontre de Houda-Imane Faraoun, ex-ministre des Postes et Télécommunications. Quant à Abdeslam Bouchouareb, ex ministre de l’Industrie et seul accusé « en fuite », il risque dans cette affaire une nouvelle peine de 20 ans et l’émission d’un mandat d’arrêt international. D’autres accusés, notamment des walis et cadres, à l’image de Mohamed Loukal, ex-président-directeur de la banque extérieur d’Algérie, puis gouverneur de la banque d’Algérie, risquent quant à eux des peines allant de 4 à 12 ans ferme en plus de fortes amendes. n