Le verdict dans l’affaire de l’ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, et des membres de sa famille sera rendu le 1er avril prochain.

C’est du moins ce qu’a a annoncé la présidente de la section correctionnelle au Tribunal de Sidi M’hamed au terme du cinquième jour du procès qui s’est poursuivi malgré la suspension des audiences correctionnelles au Tribunal de Sidi M’hamed, une exception autorisée par le ministère.

Les accusés qui ont pris la parole au terme du procès ont plaidé leur innocence et ont demandé leur acquittement. Avec une particularité s’agissant du collectif de défense d’Abdelghani Hamel, de son épouse Anani Salima et ses quatre enfants Amiar, Chafik, Mourad et Chahinaz. Les avocats ont demandé au tribunal de «prendre en compte le parcours professionnel de l’accusé principal et de mettre en liberté les membres de sa famille» au motif que «le procès d’une famille entière est inédit dans l’histoire de la justice algérienne». La famille Hamel n’arrive pas à intégrer le réquisitoire du Procureur de la République qui les a lourdement sanctionnés. Contacté par nos soins, un avocat du collectif de défense de l’ancien DGSN a expliqué qu’«il est difficile pour une famille entière de subir les affres de la prison». Avant de préciser que «nous avons plaidé l’indulgence auprès de la justice compte tenu du parcours professionnel de Abdelghani Hamel et de sa famille n’a jamais eu maille avec la justice». Pour rappel, le Procureur a requis vingt ans de prison ferme à l’encontre d’Abdelghani Hamel et de son fils Amiar et quinze ans de prison ferme à l’encontre de ses autres enfants, Mourad, Chafik et Chahinaz, et dix ans de prison à l’encontre de son épouse, Annani Salima, assortis d’une amende de huit millions de dinars chacun, outre la confiscation de leurs biens saisis et comptes bancaires.

Les biens immobiliers et les 25 comptes bancaires de Hamel

et de sa famille

Lors du procès de l’ancien DGSN, l’audience a révélé une gabegie à grande échelle, l’existence de plusieurs biens immobiliers et terrains inscrits en son nom et ceux de sa famille qui comparaissaient avec lui. C’est ainsi que lors des questions de la juge, une longue liste de biens immobiliers et terrains a été révélé : «une villa à Bir-el-Djir, à Oran, acquise en 2006 contre un montant de quinze millions, un logement acquis dans une coopérative militaire et acheté à 800 millions. Mais pas seulement, il est tout autant question d’une maison de 111 mètres carrés au bord de mer à Oran, et une autre de 318 mètres carrés à Douaouda, mais également un logement à Tlemcen». Il est tout autant question d’un important terrain à Staouéli, deux autres assiettes de terrain à Es-Senia dans la wilaya d’Oran. S’agissant des comptes bancaires, le procès a révélé l’innommable. En effet, il est question de l’existence de 25 comptes bancaires ouverts à son nom et destinés selon toute vraisemblance à la vente et l’achat des logements. Concrètement parlant, les différents comptes sont domiciliés dans plusieurs agences bancaires à l’instar de la BEA, à Rouiba, El-Mouradia, Chéraga, Bordj-el-Kiffan, Oran, Béjaïa, El-Attaf, plusieurs comptes à la Cnep, deux comptes CPA, et un compte courant. S’agissant de Chafik Hamel, il possède de multiples biens immobiliers et des lots de terrain en son nom dans les wilayas d’Alger et d’Oran et un logement social dont il a bénéficié. Tout comme il a procédé à l’ouverture d’un nombre de sociétés et son entrée en tant qu’associé dans d’autres, ainsi que sur sa possession de 16 comptes bancaires. A propos de Chahinaz Hamel, le procès a révélé des biens immobiliers en son nom dans la wilaya d’Alger, sur sa possession d’un nombre de comptes bancaires en monnaie nationale et en devises et son implication dans des actes de « blanchiment d’argent, fausse déclaration et incitation d’agents publics pour l’obtention d’indus avantages». L’épouse d’Abdelghani Hamel, Annani Salima, a bénéficié de neuf locaux dans la commune d’Ouled Fayet (Alger), elle détient un appartement à Sétif, des actions dans des entreprises, une boîte de communication et de publicité et un compte de 7 000 euros. Mourad Hamel possède quant à lui un appartement de 155 m2 à Garidi, Alger, acheté à 7 millions de dinars, puis revendu. Une villa de deux étages, située à Staouéli, achetée par tranches, en 2014, au prix de 31,680 millions de dinars, grâce aux dividendes de ses entreprises, alors que le F4 de Mansourah (Tlemcen) d’une superficie de 151 m2, il l’a eu en 2002, comme cadeau de sa famille, après son accident de voiture. Tout comme, le terrain de 14 431 m2 qu’il a obtenu en 2011.

Soixante fonciers détournés par Hamel

Il faut dire qu’à l’occasion du procès, l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal, qui a fait des déclarations en tant que témoin, a soutenu avoir donné des instructions pour accorder des avantages aux fils de l’ancien DGSN. «J’ai pris connaissance de l’affaire du foncier octroyé aux fils de Hamel dans la wilaya de Tipasa dans un cadre sécuritaire lors d’un Conseil ministériel restreint», a-t-il révélé. Par ailleurs, il n’a pas manqué de faire remarquer avoir informé le ministre des Finances qui a chargé, à son tour, le directeur des Domaines à Tipasa en vue de prendre les mesures nécessaires. En outre et à l’occasion de la plaidoirie du représentant du Trésor public, ce dernier a fait savoir que les enquêtes révèlent qu’un total de 60 fonciers avaient été détournés par Hamel, dont 25 à Oran, 24 à Alger, 5 à Tlemcen, un à Sétif et un autre à Aïn Témouchent. Il est utile de rappeler à ce sujet que le représentant du Trésor a appelé le tribunal à l’application «d’une peine coercitive» à l’encontre des accusés, dont une amende de 500 millions DA sur les biens, 500 millions DA à titre d’indemnités pour les sociétés et 100 millions DA en guise de réparation du préjudice subi avec confiscation des biens de tous les accusés. n