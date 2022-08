Par Nadir Kadi

Le dossier ouvert par la justice au sujet des conditions d’achat, en 2018, de la raffinerie Augusta en Italie, aurait connu un nouveau rebondissement avec l’engagement « officiel» de poursuites contre l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia. L’information, rapportée hier par le journal Echoroukonline, précise en effet que le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed a retenu plusieurs charges « lourdes» contre l’ex-responsable au titre de son accord final pour la transaction ; les principales charges feraient en ce sens référence au coût d’achat et de lancement de l’infrastructure, trois fois plus important que l’estimation initiale. Une nouvelle accusation dans l’affaire dite Sonatrach-Augusta, qui place Ahmed Ouyahia parmi les principaux accusés.

Jugement du dossier qui pourrait également intervenir très prochainement, la même source précisait hier que le dossier sera transmis à la programmation du tribunal au cours du mois de septembre. Pour rappel, le principal accusé dans cette affaire était jusque-là l’ex-Directeur général de la Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, extradé vers l’Algérie le 5 août 2021, par les autorités des Emirats arabes unis dans le cadre de l’application d’un mandat émis par la justice algérienne, qui retient contre lui les charges de « dilapidation de biens publics» de « mauvaise gestion» ainsi que « d’octroi d’avantages injustifiés».

Quant au fond de l’affaire, il s’agit, pour rappel, pour la justice de démêler les conditions exactes du rachat par Sonatrach de l’installation industrielle située en Sardaigne (Italie) auprès de son ancien propriétaire, l’opérateur Exxon Mobil. En ce sens, il apparaît selon plusieurs sources que l’enquête de l’Inspection générale des finances, conduite en 2021, aurait mis en avant des incohérences entre le montant annoncé de la transaction, estimé en 2018 à 700 millions de dollars, et les près de 2,1 milliards de dollars de l’acquisition et de remise en état, finalement dépensés. Une accusation évoquant en ce sens de possibles actes de « corruption» à laquelle Abdelmoumen Ould Kaddour avait en partie répondu en 2021 lors de son audition par le juge d’instruction ; l’accusé expliquant, selon des sources de presse, que le coût de l’acquisition avait bien été de 733 millions de dollars, le « reste», à savoir près de 1,3 milliard avait consisté en des coûts de maintenance, d’achat de matière première et de mise en conformité avec la réglementation sur l’environnement. Et dans cette logique, il est à rappeler que la polémique autour du rachat de la raffinerie Augusta avait également porté sur l’ancienneté de la raffinerie, vieille de près de 70 ans, ainsi que sur l’adaptation de ses installations avec le type de pétrole produit par la Sonatrach.

