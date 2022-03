Le Pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a condamné jeudi les deux anciens ministres des Travaux publics Ammar Ghoul et Abdelkader Kadi ainsi que l’homme d’affaires Ali Haddad à une peine de quatre ans de prison ferme assortie d’une amende de 200 000 DA.

Ghoul, Kadi et Ali Haddad sont accusés dans des affaires de corruption liées au projet de réalisation d’un tronçon autoroutier au niveau de la wilaya de Ain Defla. L’accusé Khelifaoui Ali, ancien directeur des travaux publics de la wilaya de Aïn Defla a également été condamné à la même peine, tandis que l’ancien ministre des Travaux publics Abdelkader Ouali, a écopé une peine de 3 ans de prison ferme assortie d’une amende de 200 000 DA.

L’ex directeur des travaux publics de Ain Defla Benchenane Mohamed Abdessamad, a été condamné à une peine de deux ans de prison ferme assortie d’une amende de 100 000 DA alors que les accusés Nour Khaled et Alili Mohamed ont écopé de 18 mois de prison ferme et une amende de 100 000 DA. Les autres accusés, des responsables à la Direction des travaux publics de Aïn Defla et dans des entreprises relevant du secteur – ont été acquittés.

Un jugement portant confiscation de tous les biens fonciers et mobiliers et saisie des comptes bancaires par ordonnance du juge d’instruction du pôle pénal économique et financier a été prononcé contre les accusés condamnés, avec versement d’une indemnité de 100 000 DA au profit du trésor public pour chacun d’entre eux.

Le Procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed, avait requis une peine de 10 ans de prison ferme contre Ali Haddad, Ammar Ghoul, Abdelkader Ouali, et Abdelkader Kadi, assortie d’une amende d’un million de dinars chacun.

Il a également requis une peine de 7 ans de prison ferme contre Khelifaoui, et un million de DA d’amende, 6 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de DA contre l’accusé Benchenane Mohamed.