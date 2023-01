Jugés par le tribunal de Sidi M’hamed, et plus précisément son pôle économique et financier, pour des faits présumés en lien avec le «blanchiment d’argent», «dissimulation de fonds issus du crime» ou encore «faux et usage de faux», plusieurs proches de l’ex-homme d’affaires Mahieddine Tahkout risquent jusqu’à 15 ans de prison et d’importantes amendes, selon le réquisitoire prononcé hier par le Procureur de la République.

L’affaire fait suite, pour rappel, aux informations sur les soupçons et accusations de ventes illégales et d’utilisation de biens sous ordre de saisie dans le cadre des poursuites contre l’ex-homme d’affaire.

Il s’agirait notamment, selon les sources de presse, de près d’un millier de véhicules et un certain nombre de biens immobiliers.

En ce sens, le réquisitoire du Procureur demande l’application d’une peine de «15 ans de prison ferme» contre Tahkout Rachid et la même peine est exigée à l’encontre de plusieurs accusés «en fuite» avec émission de mandats d’arrêt.

Six autres membres de la famille proche de l’homme d’affaires risquent pour leur part jusqu’à «12 ans de prison ferme» alors que les autres accusés pourraient être sanctionnés par des peines allant de 5 à 10 ans de prison.

Quant aux amendes demandées par l’accusation, elles se situent entre 1 et 4 millions de dinars. <

