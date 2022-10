Par Nadir Kadi

Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed a requis, hier, une peine de «10 ans de prison ferme» et «1 million de dinars d’amende» contre l’ancien haut responsable auprès de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), Abderrahmane Hussein.

L’Accusé, jugé plus précisément par le pôle pénal spécialisé dans les affaires de corruption financière et économique, est poursuivi dans une affaire liée à des soupçons de malversation et de transferts illicites de fonds, alors qu’il était notamment chargé du commerce international pour le compte de l’Office algérien interprofessionnel des céréales.

Le dossier remonte à la fin de l’année 2020 dans le sillage du limogeage, en novembre de la même année, du directeur général de l’Office interprofessionnel des céréales, Abderrahmane Bouchahda. Plusieurs médias, citant des sources judiciaires, rapportent que les soupçons contre Abderrahmane Hussein avaient fait suite à une «coopération judiciaire internationale» mettant en avant des mouvements de fonds suspects vers le Luxembourg. Les sommes en question, vraisemblablement transférées par l’accusé, étant estimées à pas moins de 1,9 million d’euros.

Par ailleurs, l’ancien responsable, poursuivi pour «corruption», «enrichissement illégal», «trafic d’influence», «abus de fonction» et «violation de la réglementation sur les mouvements de capitaux», aurait également acquis plusieurs biens en Algérie, notamment, selon des sources de presse, une villa de plus 500 mètres carrés à Alger en plus d’un second bien immobilier de 200 mètres carrés. Un compte bancaire en Algérie, crédité de 4 millions de centimes en plus de «plusieurs comptes à l’étranger» auraient également été identifiés par la justice.

Quant à la défense de l’accusé, elle aurait consisté lors des précédentes auditions par les juges à réfuter en bloc l’ensemble des accusations. Pour rappel, l’ancien responsable, qui fut également conseiller auprès de la direction, mais aussi directeur de la branche «commerce international» pour le compte de l’Office des céréales entre 2013 et 2020, avait été placé en détention provisoire dès le mois de mars 2021. Des indiscrétions, restées néanmoins non confirmées, avaient également avancé à cette époque l’existence de soupçons de la justice pour des atteintes volontaires à l’économie nationale. L’accusé aurait en effet transmis à des fournisseurs étrangers des informations sur d’éventuels appels d’offres de l’office pour l’acquisition d’importantes quantités de céréales.

