Par Nadir Kadi

L’accusé devra par ailleurs répondre à une série d’accusations, particulièrement, lourdes, allant de «adhésion à un groupe terroriste», en l’occurrence «Rachad», «criminalité transfrontalière», en passant par «atteinte à la sécurité et l’intégrité du territoire national » ou encore «diffusions de fausses informations pour atteinte à la sécurité et au moral de l’armée»… La ligne de défense de l’accusé s’est notamment appuyée, hier, sur la négation des charges retenues par l’accusation. Ainsi, longuement questionné par les juges sur la publication «d’informations» et allégations, impliquant – sans preuve – des responsables dans des affaires de corruption, Mohamed Azzouz Benhalima a clamé hier son innocence et sa bonne foi, en déclarant «je réfute les accusations portées contre moi, c’est une affaire politique (…) Je me suis contenté d’alerter et de diffuser des informations sur les affaires de corruption».

Et dans cette logique, mettant en avant que ses moyens de communication ont pu être piratés, «je n’ai qu’une seule page (…) alors qu’il existe une quarantaine de pages et de comptes (sur facebook et youtube) qui portent mon nom, ils ne m’appartiennent pas (…) J’avais un compte sur youtube, mais il a été piraté». Mohamed Azzouz Benhalima reconnaît, cependant, qu’il avait bien diffusé des «informations» via les réseaux sociaux. Ainsi en réponse à une question du juge sur sa légitimité à publier des accusations sans preuve, mais surtout sur sa capacité à vérifier lesdites «informations», M. A. Benhalima incrimine d’autres personnages recherchés : «J’étais en contact avec AmirDZ et Larbi Zitout (…) C’est eux qui me donnaient des informations, jamais l’inverse.» Quant à la question de la vérification des «informations», l’accusé, qui se dit «blogueur et non journaliste», explique : «Je contactais les sources pour m’assurer de la véracité.» Avant d’ajouter en substance qu’il privilégiait la publication de ces «informations» plutôt que de prévenir la justice pour ouvrir des enquêtes : «en 2017, 2018 et 2019 la ‘bande’ ne nous permettait pas de le faire».

Passage devant les juges du tribunal de Bir Mourad Raïs qui aura notamment permis de confirmer, de nouveau, les liens entre l’accusé M. A. Benhalima et Larbi Zitout. Le dossier de l’adhésion à l’organisation terroriste «Rachad» fait l’objet d’une procédure parallèle, notamment marquée par une première audition, le 5 avril dernier, face aux enquêteurs du pôle chargé de la lutte antiterroriste et du crime organisé transfrontalier. L’accusé avait, pour rappel, évoqué dès le lendemain de son extradition, la préparation d’actes terroristes contre l’Etat. Des «révélations» qui avaient été diffusées par la DGSN, M. A. Benhalima avançant notamment que L. Zitout confiait «une mission spécifique» à chaque membre de l’organisation ; lui-même ayant été «chargé» de «l’Armée et de la Police, tandis que Mohamed Abdellah s’occupait de la Gendarmerie nationale et d’autres départements ministériels». Mohamed Zitout s’occupait, quant à lui, des affaires concernant les présidents et d’autres questions diplomatiques (…) Zitout m’a contacté dans le seul but de porter atteinte aux fondements de l’institution militaire». n

