L’Algérie va abriter le Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux dans sa

7e édition. Cette séquence 2022 (reportée pour 2023) promet d’être grandiose tant les autorités algériennes ont tout mis en œuvre pour la réussite de cet événement. Toutefois, cette compétition connaît des incertitudes quant à son pronostic vital. En effet, jusqu’à présent, aucun pays n’a manifesté sa prédisposition à accueillir l’opus 2024. Et cela pousse à craindre le pire. La continuité n’est pas garantie pour ce tournoi.

Par Mohamed Touileb

Même la pandémie de la Covi-19 n’a pas empêché le CHAN-2020 de se tenir au Cameroun, dernier pays à avoir abrité la messe des footballeurs locaux. L’épreuve a vu le Maroc aligner un second sacre de suite après celui de 2018 sur ses terres.

L’engouement autour de cette compétition n’a jamais été fort. Mais la Confédération africaine de football (CAF) a, à chaque fois, réussi à convaincre les Fédérations de son importance pour le label local. Ainsi, Il y a eu 6 cuvées au total avant celle qui se tiendra sur nos terres. La Côte d’Ivoire a ouvert le bal en 2009 suivi du Soudan (2011), l’Afrique du Sud (2014), le Rwanda (2016), le Maroc (2018) et le Cameroun en 2020.



Pas rentable et beaucoup de tracas organisationnels

Vous l’aurez constaté. C’est passé de l’année paire à celle impaire avec le creux de 3 ans entre l’opus 2011 et 2014. Cela était dû au changement de la périodicité de la CAN passé aux années impaires. Inévitablement, c’est la CAN qui prime. Et même cette dernière fait face à certaines difficultés pour son organisation depuis quelques années avec des pays qui ne sont pas prêts où d’autres qui renoncent à abriter l’événement comme ce fut le cas pour le Maroc en 2013 en raison d’Ebola.

Il est donc envisageable de voir la CAF se débarrasser du CHAN dans l’avenir tant le rendez-vous ne suscite pas un véritable engouement et qu’il est passé au second plan. Surtout, il ne génère pas grand-chose en termes de gains que ce soit pour l’instance où la nation organisatrice.

Par ailleurs, il y a des problèmes politico-diplomatiques qui viennent gâcher la fête. Ainsi, les tensions entre l’Algérie et le Maroc ont déteint sur le CHAN. La Fédération royale marocaine de football (FRMF), sous l’impulsion de Fouzi Lekjaâ, a tout simplement demandé à ce que sa délégation rallie directement l’Algérie depuis Rabat. Une requête irrecevable sachant que les autorités algériennes ont décidé, depuis septembre 2021, de fermer l’espace aérien entre les deux pays.



La démarche du Maroc peut être un indice sérieux

La FRMF a même envisagé de renoncer à participer au challenge dans le cas où sa demande est rejetée. Cela l’expose à des sanctions sérieuses. En effet, selon le règlement de la Confédération africaine de football (CAF), l’article 80 du chapitre 34 du règlement des compétitions mentionne qu’ « un forfait déclaré moins de vingt jours avant le début de la compétition finale ou pendant celle-ci, entraînera outre la perte du droit d’entrée, une amende de cent cinquante mille (150.000) dollars US ainsi que la suspension de l’association concernée pour les deux éditions suivantes du Championnat d’Afrique des Nations sauf cas de force majeure tel que défini par la commission d’organisation de la CAF ». La structure footballistique des voisins devrait s’acquitter d’une sanction financière en plus d’interdiction de prendre part aux deux prochaines.

Seulement voilà : l’incertitude sur l’« existentialité » des deux prochaines séquences rend la « punition »moins sévère. 150.000 dollars d’amende, ça ne serait pas cher payé. Si la FRMF a sérieusement envisagé le boycott, c’est peut-être aussi parce qu’elle a eu vent que le CHAN n’a pas un réel avenir. n