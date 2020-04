Dans les sociétés comme la nôtre, où le religieux occupe une place centrale quand il s’agit de trouver des réponses aux questions générées par des situations de malheur et de deuil, comme celles occasionnées par exemple par le Covid-19, la psychologie et ce qu’elle peut apporter comme soutien aux familles et aux proches des victimes, ne trouve pas souvent sa place. Quoi qu’on en dise, son approche d’accompagnement et d’assistance des personnes touchées est mise à l’écart et n’est pas intégrée dans les mœurs et coutumes, alors que son utilité n’est plus à prouver quant à la gestion du stress, de la peur et de l’angoisse…





Reporters : L’épidémie du Covid-19 bouleverse la vie des gens et, en particulier, ceux qui déplorent des victimes de la maladie parmi leurs proches. Certains acceptent mal par exemple que leurs morts ne bénéficient pas du rituel religieux de lavage et d’inhumation. Dans ces conditions, est-ce que le travail des psychologues est important ?

Jugurtha Abbou : Le Covid-19 est une pandémie qui n’a pas uniquement des effets sur la santé physique des humains, mais également sur leur santé mentale quand ils ne sont pas directement affectés. Le phénomène, parce qu’il est grave et difficilement maîtrisable dans beaucoup de situations comme on le voit dans certains pays, crée chez les gens la psychose d’être contaminés. Chez ceux qui sont proches de personnes atteintes du coronavirus, il produit du stress, de l’angoisse et des réactions qui nécessitent, en effet, un accompagnement et un soutien psychologique important. En particulier, en situation où il y a des victimes et dans quelque société où l’on se trouve. Face à l’abandon des rites mortuaires en raison des risques sanitaires qu’ils présentent, il revient aux psychologues de gérer les conséquences de ces situations exceptionnelles en optant pour une approche post-trauma visant à recréer l’adaptation de l’être à la situation vécue.



Dans de nombreux pays, notamment occidentaux, le rôle et le soutien du psychologue en situation de détresse sont acquis. C’est moins évident dans des sociétés comme la nôtre, où c’est le religieux qui s’occupe de tout ou presque et a réponse à tout…

Non seulement la religion prend le dessus, mais la société appréhende toujours le rôle du psychologue dans la mesure où il est assimilé au psychiatre, et que la consultation d’un psychologue est très souvent assimilée à la maladie… Pourtant, la religion donne à la science une place importante et ne l’interdit pas. Malheureusement, dans beaucoup de cas chez nous, les religieux et les lieux de culte, qui se devaient d’être un lieu de socialisation et de sensibilisation, ne tiennent pas compte de cet aspect et n’assument pas leur rôle de dire que le scientifique n’est pas incompatible avec les pratiques de la foi. Il n’en demeure pas moins que le rôle du psychologue, une profession reconnue par la législation algérienne, enseignée dans les universités, demeure indispensable. Mes aînés racontent souvent avec émotion leurs interventions lors du séisme de Boumerdès, en 2003, et comment ils ont pu assister des centaines de personnes endeuillées par le sinistre. Le psychologue est appelé à intervenir en milieu scolaire, de travail, dans les hôpitaux, dans les familles… Il est primordial de lui redonner le rôle qui est le sien.



Qu’en est-il de la question de la formation aussi ? Si les psychologues ne sont pas pris au sérieux dans beaucoup de situation, c’est parce qu’on considère qu’ils ne sont pas outillés pour être sur le terrain et prendre en charge des situations d’urgence comme l’épidémie que nous subissons, n’est-ce pas ?

La formation des psychologues est un point très essentiel sur lequel nous n’avons pas cessé d’alerter les autorités concernées. Le contenu n’a pas été actualisé bien que la science a beaucoup évolué. Aussi, le côté pratique est quasiment absent lors du cursus de formation à tel point que le psychologue, une fois sur le terrain, se retrouve confronté à des difficultés énormes d’exercer sa profession. Ajouté à cela, le problème de langue qui se pose avec acuité. Nous avons fait nos études en langue arabe, alors que la psychologie est en accointance avec les sciences médicales dont les revues et les ouvrages de qualité sont quasiment en langue anglaise, à un degré moindre, en langue française.