L’équipe médicale du service de chirurgie thoracique du centre hospitalier universitaire «Dr. Benzerdjeb» d’Oran a récemment effectué 13 interventions chirurgicales au niveau de l’établissement hospitalier de Sougueur (Tiaret), dans le cadre du jumelage entre les deux établissements de santé, a-t-on appris lundi auprès de la cellule d’information et de communication du CHUO. Cette mission médicale de trois jours a permis d’assurer plusieurs examens médicaux minutieux et des interventions chirurgicales pour les patients. Elle a atteint les objectifs visés en réalisant 13 interventions chirurgicales sur les 15 programmées, selon la même source. Il s’agit de cinq opérations du thoracotomie dont deux lobectomies, sept opérations de maladies thyroïdiennes dont deux thyroïdectomies avec curage ganglionnaire pour carcinome papillaire, deux cas de maladie de grive et trois opérations de goitre, en plus d’une mastectomie avec curage ganglionnaire. La même équipe médicale a également étudié 15 dossiers d’autres patients souffrant de maladies endocriniennes avec examen échographique d’un cas suspect de cancer de la thyroïde et de deux cas de malformations chez deux enfants d’une même famille. Cette mission médicale a aussi été l’occasion de lancer une formation continue des médecins et médecins résidents de l’hôpital de Sougueur, a-t-on signalé.

Articles similaires