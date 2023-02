Le jumelage entre l’Etablissement public hospitalier (EPH) El Hakim Okbi de Guelma et l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) en chirurgie orthopédique de Ben Aknoun (Alger) a été sanctionné par la réalisation de 31 opérations chirurgicales portant essentiellement sur la pose de prothèses au bassin et au genou, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication de la Direction locale de la santé. Le staff médical, composé de professeurs et chirurgiens de l’EHS de Ben Aknoun, a réalisé, depuis le 8 février dernier, 15 opérations relatives à la pose de prothèses (10 opérations au profit de malades blessés au bassin et cinq autres souffrant du genou), en plus de 16 autres opérations chirurgicales réalisées par le staff médical au profit de malades blessés à la main, a précisé le responsable de la cellule de communication et d’information de la Direction de wilaya de la santé, Dr. Lotfi Adjabi. Les opérations chirurgicales réalisées au bloc opératoire de l’hôpital El Hakim Okbi de Guelma dans le cadre du jumelage, a-t-il indiqué, ont été encadrées par un staff médical composé de professeurs et chirurgiens de l’EHS Ben Aknoun, à savoir les professeurs et docteurs Mustapha Yagoubi, Ilyès Ait El Hadj, Abdelhamid Ben Dif Allah et Saâd Eddine Hichem Amouri, avec la participation de staffs médicaux, paramédicaux et anesthésistes du bloc opératoire et du service de chirurgie orthopédique de l’EPH El Hakim Okbi. L’opération de jumelage entre les deux établissements de santé publique a été marquée également par la réalisation, par le staff de l’EHS Ben Aknoun, de 51 consultations spécialisées de malades de la wilaya souffrant de pathologies orthopédiques, a souligné Dr. Adjabi, estimant que l’initiative a rendu «le sourire aux malades bénéficiaires et à leurs familles, d’autant que les opérations réalisées nécessitaient des sommes d’argents conséquentes en plus de l’obligation des déplacements hors wilaya».

