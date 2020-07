Sur la violence faite au personnel de la santé, M. Jugurta Abbou, spécialiste en psychologie sociale, dit que «le citoyen aujourd’hui ne sait plus ce que c’est que l’attente ; il cherche à satisfaire ses demandes dans le laps de temps court, il devient allergique à la patience et déverse sa colère dès qu’il a le sentiment qu’on se dresse contre lui et qu’on ne prend pas le temps de s’en occuper», a-t-il déclaré à Reporters. : «Plusieurs actes de violence sont du fait que le médecin, confronté à une charge de travail énorme, ne peut répondre aux sollicitations des patients au même moment».

Notre spécialiste avance une autre explication au phénomène de violence en milieu hospitalier : la disparité sociale. «Face aux disparités sociales criantes, le citoyen lambda voit chez le médecin le symbole d’une classe qui humilie la classe pauvre et misérable. En fait, en situation de pression, notamment quand il est question de vie ou de mort, il transpose sur lui les frustrations et les déceptions nées de l’absence de marques de justice sociale» dont il se dit victime.

La charge que subit le personnel soignant quotidiennement, qui s’est accrue depuis la déclaration de l’épidémie du Covid-19 dans notre pays, le rend davantage vulnérable, d’autant qu’il n’est pas accompagné dans les services et qu’il lui manque les outils de communication et de gestion du stress permanent qu’il subit, ajoute Jugurtha Abbou. «Un autre point mérite d’être cité, il s’agit de la formation des médecins et des infirmiers dans les domaines de la communication et de la gestion du stress. Un mot considéré comme déplacé de la part d’un médecin risque de créer un climat de tension entre lui et le patient ou ses proches», précise notre spécialiste. «Les médecins sont sous une pression permanente, ils doivent par conséquent être pris en charge psychologiquement et ils doivent être formés aux techniques de communication de crise».L. Z.

