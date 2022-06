Les anciens ministres Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat ont été condamnés, hier, par la Cour d’Alger à des peines de 6 et 4 ans de prison ferme. Les deux ex-responsables du secteur de la Solidarité sont, pour rappel, poursuivis pour des affaires liées à la corruption, et plus précisément pour les chefs d’accusation de «détournement de deniers publics», «conclusion de marchés en violation de la législation» et «trafic d’influence».

L’APS, qui rapportait hier les détails du verdict a, par ailleurs, indiqué que la Cour d’Alger avait également condamné «dans une autre affaire» l’ancien député Baha Eddine Tliba à 8 ans de prison ferme dans l’affaire «manipulation des listes électorales des législatives de mai 2017». En effet, dossier de l’ex-parlementaire qui implique également le fils de Djamel Ould Abbès, Skander Ould Abbès, accusé sous le coup d’une condamnation à 7 ans de prison, l’affaire Baha Eddine Tliba avait suscité une vive émotion suite aux «révélations» sur les conditions de l’élection de certains députés. Les enquêtes des services de sécurité et l’instruction de la justice avait en ce sens été ouvertes afin d’éclaircir les accusations de corruption lors de l’élection. Quant au procès mettant en cause les anciens ministres Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, son principal objet a été pour les juges de la Cour d’Alger la révision des peines prononcées par le Tribunal de première instance de Sidi M’hamed, qui avait abouti à des peines respectives de 8 ans et 4 ans de prison ferme. L’ancien Secrétaire général du ministère de la Solidarité, Bouchenak Khelladi, qui avait pour sa part été condamné à 3 ans de prison en première instance, a vu sa peine commuée hier à deux ans de prison ferme.

