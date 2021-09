La conséquence est lourde ! Fethi Nourine, qui avait décidé de boycotter les épreuves de judo aux Jeux Olympiques 2020 de Tokyo afin de ne pas affronter un combattant de l’entité sioniste, voit sa carrière prendre fin. C’est aussi le cas pour son entraîneur Amar Benikhlef qui sera éloigné des tatamis pour un long moment.

Dix ans de suspension ! La Fédération internationale de judo (FIJ) ne s’est pas montrée clémente. Et c’est le moins que l’on puisse dire. Après avoir examiné le « dossier Nourine », l’instance internationale a décidé de suspendre l’athlète et son coach « pour dix ans de toutes manifestations et activités organisées ou autorisées par la Fédération Internationale de Judo et ses Fédérations, pour avoir enfreint la charte olympique.»

Âgé de 30 ans, Nourine voit ainsi sa carrière s’arrêter nette en raison d’une démarche maladroite dans l’exécution. En effet, les déclarations qu’il a faites pour évoquer son retrait lui ont certainement été préjudiciables, car il y évoquait des raisons extra-sportives. Sachant que la Charte olympique ne cautionne pas de mêler politique, ethnie et racisme au sport, le natif d’Oran est tombé sous le couperet de mesures disciplinaires lourdes. Une triste fin.M. T.

